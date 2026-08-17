МУЗЕЙ Ю.А. ГАГАРИНА

Мемориальный музей Юрия Алексеевича Гагарина.

Объединенный мемориальный музей Ю.А. Гагарина - один из ведущих российских музеев космического профиля. Музей сегодня - это не только основной научный носитель памяти о выдающемся человеке Земли - Юрии Алексеевиче Гагарине, но и об историческом прошлом гжатского края.

В музейное Объединение входят: Дом-музей школьных лет Ю.А. Гагарина, где прошло детство будущего космонавта; Дом-музей родителей Ю.А. Гагарина - последнее место в Гжатске, которое посетил Юрий Алексеевич перед гибелью, по соседству в стеклянном павильоне автомобиль «Волга», принадлежавший ему; Дом космонавтов, где развернута биографическая экспозиция «Слово о сыне»; музей «Игры Юрия Гагарина»; в селе Клушино Дом-музей семьи Гагариных - колыбель раннего детства Юрия Гагарина, рядом - колодец, известный в России как «Гагаринский»; музей Первого полёта открыт в апреле 2011 года.

Основу экспозиции составляет космическая техника, имеющая непосредственное отношение к первому космическому полету с человеком на борту; Художественная галерея, являющаяся уникальным собранием художественных произведений на космическую тему; историко-краеведческий музей, экспозиции которого раскрывают славную самобытную историю Гжатской земли с древнейших времен до наших дней; интерактивная экспозиция «Изба-чайная».

Это не только небольшой музей, в котором основными элементами интерьера являются символы и атрибуты деревенской избы и предметы крестьянского быта, но и небольшое уютное кафе, в котором наряду с чаепитием происходит непосредственное знакомство с русской крестьянской кухней и интерактивные занятия с посетителями по фольклорным программам.

Музей Ю.А. Гагарина имеет свои давние традиции: Ежегодно с 9 по 12 марта уже более 40 лет проходят Международные общественно-научные чтения, посвящённые памяти Ю.А. Гагарина. В эти дни в городе собираются космонавты, ученые, конструкторы и многие другие люди, связанные с космонавтикой. 12 апреля на базе Детского музея «Игры Юрия Гагарина» проводится интеллектуально-игровая эстафета для школьников «Гагаринские старты» по играм времён детства Юрия.

Каждую весну в залах Объединенного мемориального музея Ю.А. Гагарина проходит художественная выставка «Гагаринская весна». Это одно из немногих явлений в культурной жизни Смоленщины, которая отражает интерес к произведениям искусства космической тематики.

Иллюстрации:

Мемориальный музей Юрия Алексеевича Гагарина.