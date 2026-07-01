МУЗЕЙ ВЫКСУНСКОГО ЗАВОДА

Музей истории АО «Выксунский металлургический завод» расположился в роскошном доме второй половины XVIII века.

Трехэтажный, выполненный в стиле раннего провинциального классицизма , дом-дворец когда-то являлся главной резиденцией заводчиков Баташевых. Здание музея является памятником истории федерального значения и важным историко-культурным центром городского округа города Выксы.

В музее более 40 экспозиционных и выставочных залов, рассказывающих о богатейшей истории завода и города. В них располагаются предметы изобразительного искусства, образцы чугунного художественного литья, археологические находки, а также экспонаты, представляющие быт и интерьеры периода последних двух с половиной столетий.

Посетители могут познакомиться с хронологией и этапами развития Выксы и одного из старейших в России металлургического завода, в том числе, через призму истории жизни людей связанных с ним и известных далеко за пределами нашей страны. Это - заводчики И.Р. и А.Р. Баташевы, дед А.С. Пушкина - О.А. Ганнибал, герой войны 1812 года генерал-лейтенант Д.Д. Шепелев, драматург А.В. Сухово-Кобылин, архитектор А.М. Горностаев, иеромонах Варнава Гефсиманский, инженер-конструктор В.Г. Шухов, скульптор Б.В. Едунов и другие. В первоначальном виде воссозданы интерьеры господского дома XVIII-ХIХ веков с кабинетами и парадными залами. Наряду с классической демонстрацией исторического материала в экспозициях музея использованы новейшие инновационные технологии: интерактивное видео и мультимедийные зоны.

На сегодняшний день в музее истории АО «ВМЗ» находится более девяти тысяч единиц хранения (предметы старины, произведения искусства, документы, книги и другие раритеты). К услугам посетителей: экскурсии по усадьбе Баташевых, городу Выксе и его окрестностям, Иверскому женскому монастырю, выездные экскурсии в Муром и Дивеево; литературно-музыкальные вечера, концерты. Для детей: тематические занятия, мастер-классы, «Школа искусств», «День рождения в музее».

Иллюстрации:

Музей истории завода АО «Выксунский металлургический завод».