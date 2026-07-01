МУЗЕЙ ВЕЛИЧАЕВСКИХ МОЛОДОГВАРДЕЙЦЕВ

Музей величаевских молодогвардейцев стал центром военно-патриотического воспитания .

Он способствует формированию у молодёжи патриотизма, расширению кругозора, содействует развитию активности подрастающего поколения.

Но сегодня деятельность музея имеет более широкий спектр - он стал музеем краеведения , дополнен новыми экспонатами, которые приносят сами жители села в надежде, что ниточка между прошлым и будущим никогда не оборвется, что в истории родного села всегда будет строка, которую каждый сможет дописать сам.

Важной источниковой базой являются, прежде всего, экспонаты, фотографии из фондов музея. Ценным источником служат воспоминания, получаемые в результате опросов старожилов. За годы работы накоплен немалый опыт, разработаны тематические мероприятия различной направленности по вопросам не только военно-патриотического воспитания, но и краеведения , экологии, здорового образ жизни.

Развитие компьютерных технологий в последнее годы позволяет сделать музейные мероприятия более зрелищными. Вниманию посетителей предлагаются не только экскурсии, но и заседания в киноклубе, лекции различной тематики, познавательные викторины, встречи с интересными людьми, мероприятия, посвященные памятным датам в истории страны и района.

Иллюстрации:

Музей величаевских молодогвардейцев.