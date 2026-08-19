МУЗЕЙ В.И. ЧАПАЕВА

Музей В.И. Чапаева (филиал Чувашского национального музея) был открыт 9 мая 1974 года.

Здание музея построено методом народной стройки («ниме») при участии предприятий, учреждений и широкой общественности города Чебоксары и Чувашской Республики (архитектор М. Суслов).

В 1986 году рядом с музеем восстановлен мемориальный дом Чапаевых. В этом доме в пригородной деревне Будайка 9 февраля 1887 года родился будущий полководец. Музей расположен в центре столицы Чувашской Республики. В музейный комплекс входят сквер Чапаева, здание музея В.И. Чапаева, мемориальный дом Чапаевых, памятник В.И. Чапаеву (скульптор П. Брындин, архитектор В. Морозов), мемориальная стена с барельефами Д.А. Фурманова, М.В. Фрунзе, М.Н. Тухачевского , В.В. Куйбышева, И.С. Кутякова (скульптор Э. Агоян). Здание музея является уникальным памятником гражданской архитектуры второй половины ХХ века. Внимание посетителей привлекает фойе музея - красочный витраж «Красная Армия», выполненный из цветного стекла (авторы А. Иванов, П. Егоров). Он отражает одну из самых трагических и противоречивых страниц истории России - эпоху революций и войн.

Эта эпоха выдвинула личностей, имена которых стали легендарными. Героям ХХ века посвящены экспозиции музея В.И. Чапаева. В мемориальном домике воссоздан интерьер русской крестьянской избы конца XIX века, использованы подлинные предметы быта, утвари, принадлежавшие родственникам В.И. Чапаева из деревень Будайка и Гремячево.

Экспозиция музея знакомит посетителей с жизнью и деятельностью легендарного комдива, рассказывает об учебе Василия Ивановича в Академии Генштаба, участии в войнах, установлении Советской власти, боях против Колчака , наградах. Пулеметная тачанка, бурка В.И. Чапаева, шашка, сабля, маузер, наган, винтовки, пулемет системы «Максим», конские седла позволяют посетителям мысленно перенестись в эпоху гражданской войны.

Большой интерес представляют подлинные документы и фотографии, четыре Георгиевских креста, Георгиевская медаль, орден Красного Знамени, анкета, заполненная В.И. Чапаевым. Богатый материал представлен в разделе, посвященном истории и боевому пути 25-ой Чапаевской дивизии.

Экспонируются материалы о наших земляках, навечно зачисленных в список легендарной дивизии - героях Советского Союза К.М. Антонове, И.И. Кувине, И.А. Кабалине. В боевых операциях против немецко-фашистских захватчиков вместе с бойцами Чапаевской дивизии участвовали и наши земляки из других боевых соединений. Им посвящен раздел «Дорогами войны». Отдельный раздел экспозиции посвящен противолодочному кораблю «Чапаев», несущему боевую вахту на Тихом океане.

Неоценимый вклад в создание музея внесли боевые соратники В.И. Чапаева, Н.М. Хлебников, П.С. Евлампьев, сын и дочь легендарного героя Александр Васильевич и Клавдия Васильевна Чапаевы. Они выделили необходимые материалы из личных архивов. Музей и сегодня поддерживает тесные связи с потомками комдива. Записи в книге отзывов свидетельствуют о важной роли Музея В.И. Чапаева в сохранении и популяризации истории нашей страны. «Приношу глубокую благодарность организаторам музея героя гражданской войны В.И. Чапаева. Это большой подарок. Материал музея отлично освещает боевой путь любимца нашего народа», - пишет генерал-майор Д. Каримов.

Делегация писателей из Москвы и Ленинграда оставила отзыв: «Ваш замечательный музей прекрасно воплощает всенародную любовь к легендарному Чапаеву. Спасибо создателям музея и работникам за то, что на родине В.И. Чапаева создан прекрасный образ и комдива, и того времени».

Иллюстрации:

Музей В.И. Чапаева.