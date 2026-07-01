МУЗЕЙ УСОЛЬСКОГО КРАЯ

Музей истории Усольского края имени И.Н. Ульянова.создан в помещении бывшего начального училища, он занесен во Всемирную картотеку музеев, как один из оригинальных музеев мира, как по содержанию, так и по истории создания.

В 1986 году музей открылся как народная картинная галерея работ самобытных художников, затем в его стенах были собраны материалы по истории Усольского края, и по народному образованию, причем последние собирались по всему Советскому Союзу. Эта коллекция на областном фестивале "Музей-2000" отмечена дипломом, как уникальная.

Особенность истории края обусловлена солеварением, начавшемся еще в бронзовом веке. Соляные источники тысячелетия являлись промышленным и культурным центром края, притягивая к себе различные народы. Возле них в середине XVI века был заложен Усольский городок, владельцами которого неизменно являлись царские любимцы.

С 1 января 2001 года Музей стал районным муниципальным. Музейная экспозиция выстроена с учетом воздействия на глубинное сознание посетителя и его генетическую память. В основе ее отказ от традиционных музейных приемов и поиск новых методов и решений. Центр музея - интерактивный класс, где посетители знакомятся со школьными принадлежностями прошлых лет.

Иллюстрации:

Музей истории Усольского края имени И.Н. Ульянова.