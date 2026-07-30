МУЗЕЙ-УСАДЬБА РОЖДЕСТВЕНО

В музее-усадьбе «Рождествено» вы сможете познакомиться с историей уникального дома, построенного неизвестным архитектором в конце XVIII века в классическом стиле .

Экспозиции музея расскажут о прошлом села Рождествено и его окрестностей, семьях Набоковых и Рукавишниковых, о событиях жизни и творчестве писателя-эмигранта Владимира Владимировича Набокова. В музее каждый найдет для себя что-нибудь интересное: кого-то заинтересует жизнь давно ушедшей дворянской эпохи, других увлечет коллекция бабочек, а кто-то просто получит наслаждение от неповторимой атмосферы усадебного дома.

Однако усадьба это не только дом, но еще и обширный парк (возраст самых старых деревьев парка более 220 лет), в конце которого можно увидеть пещеры и источники, бьющие из красноцветных скал. Один из источников считается в народе святым, многие верят, что вода из источника обладает целебными свойствами.

Иллюстрации:

Музей-усадьба «Рождествено».