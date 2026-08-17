МУЗЕЙ УГСАКА

Музей истории Уральской государственной сельскохозяйственной академии.

Жизнь вуза в экспозиции музея представлена именно через призму истории нашего государства. Важно, что исторические события показаны не столько в сухих фактах, а прежде всего, в письмах с фронта, дневниковых записях, воспоминаниях тех людей, чья судьба связана с академией.

Уральская государственная сельскохозяйственная академия является одним из первых вузов своего профиля в регионе. Неоднозначная, зачастую противоречивая история нашей страны прошлого века отразилась и на истории конкретного учебного заведения. Сталинские репрессии, Великая Отечественная война , культ Лысенко, интернациональные войны - эти и другие события отечественной истории не прошли стороной УрГСХА (ССХИ - Свердловский сельскохозяйственный институт).

Точная дата создания музея неизвестна. Существует протокольная запись партийного собрания 1963 года о предложении создать музей. В 1975 году к юбилею Победы были оформлены несколько планшетов. В 1977-1979 годах проводилась работа по оформлению музея в новом агрономическом корпусе, а 12 ноября 1979 года состоялась первая экскурсия, организованная для группы монгольских студентов.

Здание было построено в 1902 году для Екатеринбургской художественно-промышленной школы, которая сыграла большую роль в истории культуры Урала. Изначально школа была одноэтажной и размещалась на территории усадьбы, специально приобретенной для этой цели у А.А. Злоказовой.

В 1913 году был надстроен второй этаж, где разместились библиотека, несколько аудиторий, музей школы с образцами художественной промышленности. В 1919 году корпус был занят под военный госпиталь, а в 1920-х годах здесь находился Урало-Сибирский коммунистический университет имени В.И. Ленина , переименованный в начале 1930-х годов в сельскохозяйственную академию. В это же время здание подверглось серьезным изменениям и приобрело вид, сохранившийся до наших дней.

Иллюстрация:

Музей истории Уральской государственной сельскохозяйственной академии.