МУЗЕЙ УЕЗДНОГО ГОРОДА

Музей уездного города открыт в 1998 году, расположен в двухэтажном особняке XIX века в самом центре города Валдая.

В начале ХХ века дом сдавался различным общественным структурам под казённые нужды. Здесь находилась Дворянская опека и кабинет Предводителя уездного дворянства, Уездный съезд мировых судей , Общество попечения об учащихся и учителях Валдайского уезда, Общество попечения о тюремных заключённых, Воинское присутствие и прочее.

В этих стенах была сосредоточена общественная жизнь Валдая и поэтому было вполне логично именно здесь разместить музей, вовлекающий посетителя в особый мир русской провинциальной жизни - типичный для всей России и особенный, характерный лишь для Валдая.

Этот музей - своеобразный семейный альбом Валдая, в котором очень большое значение отводится конкретным людям, жившим в этом городе и создававшим его историю. Самоценность каждого человека - отличительная черта русской провинциальной жизни. Именно поэтому в музее много портретов - одиночных, парных, групповых, наполнявших когда-то интерьеры валдайских домов. Здесь же бытовые вещи, домашние безделушки, письма, открытки.

Иллюстрации:

Музей уездного города.