МУЗЕЙ УЧИТЕЛЬСКОЙ СЛАВЫ

Музей учительской славы станции юных туристов города Котельнича.

Сбор материалов для музея начат в начале 90-х годов ХХ века с целью показать историю городских школ, учителей, работавших в дореволюционном Котельниче. Есть фотографии женской и мужской гимназий, заслуженных учителей, их награды, учебники, личные вещи.

Наибольший интерес посетителей вызывает экспозиция, посвященная периоду Великой Отечественной войны , и комната "Учителя 1940-1960-х годов". Здесь представлена мебель из квартиры заслуженного учителя Марии Федоровны Леушиной и ее книги, фотографии и другие предметы.

Иллюстрации:

Музей учительской славы станции юных туристов города Котельнича.