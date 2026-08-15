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МУЗЕЙ УЧИТЕЛЬСКОЙ СЛАВЫ
Музей учительской славы станции юных туристов города Котельнича.
Сбор материалов для музея начат в начале 90-х годов ХХ века с целью показать историю городских школ, учителей, работавших в дореволюционном Котельниче. Есть фотографии женской и мужской гимназий, заслуженных учителей, их награды, учебники, личные вещи.
Наибольший интерес посетителей вызывает экспозиция, посвященная периоду Великой Отечественной войны, и комната "Учителя 1940-1960-х годов". Здесь представлена мебель из квартиры заслуженного учителя Марии Федоровны Леушиной и ее книги, фотографии и другие предметы.
Иллюстрации:
Музей учительской славы станции юных туристов города Котельнича.
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