МУЗЕЙ ТВЕРСКОГО БЫТА

МУЗЕЙ ТВЕРСКОГО БЫТА - это комплекс разновременных строений, наглядно отражающих городскую культуру XVIII-XIX веков: двухэтажный дом купцов Арефьевых и городской усадебный комплекс .

На территории городской усадьбы находится несколько зданий: главный усадебный дом, восточный и южный флигели, каретный сарай, амбар. В доме купцов Арефьевых работают следующие экспозиции:

«Декоративно-прикладное и народное искусство Тверской губернии XVII - начало XX веков» На этой экспозиции представлены ярчайшие образцы вышивки, кружевоплетения и ткачества Тверской губернии. Большой зал посвящён ювелирному искусству XVI-XVIII веков.

На экспозиции «Быт тверских крестьян второй половины XIX- начала XX веков» посетителей ждёт встреча с «живой стариной». Здесь полностью воссоздан интерьер крестьянского дома: изба, сени, двор с печкой, домашней утварью и орудиями труда.

Выставка «Тайны Бельского клада» знакомит с уникальной историей клада, найденного на территории Тверской земли. Среди экспонатов столовое серебро, ювелирные украшения из золота и серебра с драгоценными камнями, оклады икон XIX - начала XX веков.

В главном доме городской усадьбы работают две экспозиции: «Русский самовар. Тверское чаепитие» Экспозиция даёт представление об истории этого «водогрейного сосуда» в России. Сбитенники, дорожные самовары и самовары-«эгоисты», бульотки и чаеварки, подносы, щипцы для колки сахара, посуда - всё это поражает своей красотой и разнообразием. Органичным завершением экспозиции является воссозданный интерьер русской чайной, в которой по предварительным заявкам проводится интерактивное мероприятие «Русское чаепитие».

На экспозиции «В гостях у тверских купцов» воссоздан интерьер купеческого дома конца XIX века: прихожая, кабинет, гостиная, дамская и детская комнаты. В комнатах царит уютная домашняя атмосфера благодаря представленной старинной мебели, посуде, одежде, книгам, записным книжкам, игрушкам, различным необходимым в быту безделушкам. В музее работает сувенирный магазин, где можно купить изделия тверских мастеров из глины, льна, дерева, полиграфическую продукцию, магниты, колокольчики и многое другое.

Иллюстрации:

Музей тверского быта