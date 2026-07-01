МУЗЕЙ ТУЛЬСКОГО ПРЯНИКА

Музей «Тульский пряник» - один из самых молодых музеев города Тулы, но за годы своей работы он приобрел большую популярность не только в Туле, но и в Москве , Калуге , Серпухове, Чехове и многих других городах страны.

В музее представлена история уникального старинного лакомства, пришедшего к нам их глубины веков. Вам расскажут о старинных традициях и обрядах. Вы увидите, как его делают в современных условиях, и увидите пряники, изготовленные на старинных формах. Здесь же в экспозиции представлен и самый маленький, чуть больше полтинника, пряник и гигантский - пудовый, единственный в стране. Кроме того, туристам предлагается дегустация пряника с чаем и возможность приобрести свежайшие вкусные сувениры.

После многочисленных статей в газетах XX века и популярных журналах о знаменитом тульском прянике появились отклики читателей о том, что наряду с музеями оружия и самоваров, в Туле должен быть и музей тульского пряника. Но только 20 ноября 1994 года появилась инициативная группа по созданию в городе Туле музея пряников.

В 1996 году к празднованию 850-летия города Тулы генеральным директором ЗАО «КФ Старая Тула» Ерофеевой Г.А. было принято решение об открытии музея «Тульский пряник» с чайным залом и магазином для продажи сувениров на улице Октябрьской в доме 45-А. 10 октября 1996 года был торжественно открыт единственный в мире музей «Тульский пряник». В связи с огромной популярностью и большим потоком посетителей (более 25 тысяч человек в год) старое помещение музея не только не удовлетворяло требованиям времени, но и не могло принять всех желающих.

В 2003 году 19 марта руководство ЗАО «КФ Старая Тула» торжественно открыло второй зал музея. В двух зала музея разместился уникальный исторический материал, который был собран сотрудниками музея за 7 лет работы в госархивах, у потомков знаменитых пряничников, куплен у коллекционеров, а главное - открыли новые имена пряничников, которые в страшные 1917-е и 1937-е годы были вычеркнуты из жизни и истории. В связи с открытием второго зала увеличен прием посетителей до 33 тысяч человек в год.

Иллюстрации:

Музей Тульского пряника.