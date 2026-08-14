МУЗЕЙ ТУЛЬСКИХ САМОВАРОВ

Музей «Тульские самовары» - один из самых популярных музеев Тулы.

Музей самоваров в Туле открыл свои двери для посетителей в 1990 году, и с этого времени он стал своеобразной визитной карточкой города. Музей представляет все этапы развития самоварного производства в тульском крае от конца XVIII века до наших дней, а также историю самовара как самобытного образца русского декоративно-прикладного искусства .

Большое место в экспозиции отведено мемориальным комплексам, посвященным представителям известных самоварных династий – Баташевым, Шемариным, Фоминым. В залах музея можно увидеть самовары, разнообразные по форме, материалу изготовления и по размерам: от огромного, 70-литрового буфетного до крошечного самовара на три капельки воды. Самовары, изготовленные Иваном и Назаром Лисицыными, были одними из самых ранних в Туле, и музей представляет один из них. Посетители также увидят самовар «Итальянская ваза», отмеченный наградой на выставке в Санкт-Петербурге в 1870 году; «детские самоварчики», подаренные в 1909 году семье Николая II; самовар «Терем» - единственный образец такой оригинальной формы. Музей располагается в историческом здании, носящем имя одного из российских императоров - Александра II .

Иллюстрации:

Музей «Тульские самовары»