МУЗЕЙ ТРАМВАЙНО-ТРОЛЛЕЙБУСНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Музей истории развития ЕМУП "ТТУ" был открыт 24 августа 1998 года.

Музей - некоммерческое учреждение культуры, созданное Трамвайно-троллейбусным управлением для хранения, изучения и публичного представления музейных предметов и музейных коллекций.

Музей является просветительским центром, призванным способствовать формированию представления о ТТУ, представлять в динамике историю горэлектротранспорта и городского транспорта в целом, рассказывать о наиболее выдающихся людях, работавших на предприятии, показывать процесс технического усовершенствования ГЭТ год от года, его роль и значение в жизни современного города. Деятельность музея заключается в сборе, хранении, изучении экспонатов, научно-технической и историко-просветительской деятельности, координировании работы с другими аналогичными организациями, экскурсионной работе. Экспозиция музея состоит из разделов: 1. Транспорт Екатеринбурга конца ХIХ - начала ХХ века; 2. Появление и развитие ГЭТ в России; 3. Проекты электрического трамвая в Екатеринбурге 1896-1916 годы; 4. Автобусное движение в Екатеринбурге-Свердловске в 1020-е годы; 5. Строительство трамвая в Свердловске в 1927-1929 годы; 6. Развитие трамвайного движения в Свердловске в 1930-1940 годы; 7. Общественная и политическая жизнь трамвайщиков в 1930-1940 годы; 8. Великая Отечественная война ; 9. Строительство троллейбуса в Свердловске в 1942-1943 годы; 10. Стена "Славы". Фотографии участников Великой Отечественной войны, работавших в ТТУ; 11. Стена "Памяти". Список фамилий воинов-трамвайщиков, погибших на фронте; 12. Развитие электротранспорта в послевоенный период в 1945-1956 годов; 13. Развитие ГЭТ в 1956-1970 годы; 14. Развитие электротранспорта в 1970-е годы; 15. Развитие ГЭТ в 1980-1990-е годы; 16. Спортивная и культурная жизнь ТТУ; 17. Учебно-производственный центр ЕМУП "ТТУ"; 18. Перспективы развития городского электротранспорта до 2025 года; 19. Совместное производство екатеринбургских трамваев. Вагон "СПЕКТР". В фондах музея более 1000 фотографий, множество документов и натуральных экспонатов, расположенных на площади 100 квадратных метров. Специально для музея в 1998 году восстановлены ретро-вагоны: серии "Х", МТВ-82, Т-2, К-2, установленные на площадке "Музея под открытым небом" в Южном депо. Третья площадка музея находится в Северном депо, в административном здании которого выполнена конструкция в виде вагона серии "Х".

Представлены фотографии со дня пуска депо в 1959 году до настоящего времени. Ежемесячно музей истории ТТУ посещает около 110-150 горожан и работников предприятия. Кроме экскурсий в музее проводятся чествования ветеранов ТТУ, трудовых династий, праздник "Посвящение в профессию" и другие мероприятия. Музей продолжает исследовательскую работу, поддерживает контакты с российскими и зарубежными коллегами, а также частными лицами по вопросам истории и современного состояния ГЭТ.

Музей активно участвует в конкурсе "Лучший музейный проект" года, организованном управлением культуры администрации г. Екатеринбурга. В 2006 году музей истории развития ЕМУП "ТТУ" получил Гран-при этого конкурса за создание раздела "Транспорт Екатеринбурга конца XIX - начала XX века" и экскурсии "Екатеринбург купеческий".

Иллюстрации:

Музей истории трамвайно-троллейбусного управления.