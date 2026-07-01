МУЗЕЙ ТЕСТ-СПБ

Музей истории Центра испытаний и сертификации Санкт-Петербурга (ТЕСТ-СПб) открыт с 23 февраля 1994 года.

Его фонды содержат коллекцию различных средств измерений, документы и материалы о создании и развитии Санкт-Петербургской поверочной палатки торговых мер и весов, правопреемником которой является учреждение. Экспозиция музея состоит из нескольких залов. В первом зале представлены фотографии всех директоров, возглавлявших организацию. Первым директором был Д.Б. Шостакович - отец великого композитора.

В экспозиции представлены первые русские народные меры, рассказывается о первых хранителях мер и весов на Руси - монастырях и церквях, показан макет Померной избы, приведены тексты и иллюстрации, рассказывающие об Уставе князя Владимира, Указах Петра I, и другие материалы. В музее хранится макет Первой поверочной палатки, воссоздан её интерьер, одно из её помещений показано на фотопанно. Здесь находятся документы о создании новой организации поверочного дела во исполнение «Положения о мерах и весах», утвержденного 4 июня 1899 года императором Николаем II .

Отдельный зал посвящен двум семьям, связанным родственными отношениями, - Шостаковичей и Кокоулиных. Представлены также фотографии, документы и подлинные вещи Д.Д. Шостаковича . В экспозиции находятся важнейшие документы о работе организации в годы Первой мировой и Гражданской войн, о первом съезде деятелей поверочного дела в 1917 году, о введении в стране международной метрической системы мер и весов.

В годы Великой Отечественной войны и во время блокады организация не прекращала работу, о чем свидетельствуют стенды, посвященные этому суровому времени. В послевоенные годы лаборатория центра переехала в новое здание на Курляндской улице, где и располагается в настоящее время.

Иллюстрации:

Музей истории Центра испытаний и сертификации Санкт-Петербурга (ТЕСТ-СПб).