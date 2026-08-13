МУЗЕЙ Т.Д. ШУВАЕВА

Этнографический музейный комплекс имени Т.Д. Шуваева.

Этнографический музей в настоящее время является приемником краеведческого музея города. Он бы создан полностью на общественных началах. Первым директором такого музея стал Т.М. Шуваев. В 1972 году учреждение было открыто в здании, выстроенном в два этажа из дерева. А через шесть лет комплекс становится филиалом краеведческого музея области.

Через двадцать лет после открытия музея, он меняет свой статус на муниципальное учреждение. Программа комплекса существенно расширилась в сторону создания новых музеев. Таким образом за несколько лет были открыты Музей современного искусства и Художественный салон, музей истории русского быта и этнографического парка под открытым небом.

Данный музей подробно рассказывает об истории региона и обычаях коренного населения ХМАО, природе и животных. В настоящий момент в музее есть несколько постоянных экспозиций, таких как «стойбище оленевода», в котором подробнейшим образом рассказывается и наглядно изображено как именно выживают люди севера в суровых условиях севера. Ещё одна интересная экспозиция - это «путешествие в Древнюю Югру». Здесь Вы можете изучить находки с югорской земли любителями и палеонтологами.

Для детей всегда интересно посмотреть на чучела птиц и животных и оказаться на стойбище оленеводов. Все экспозиции увлекательны, особенно для туристов, которые никогда не были в северных районах страны.

Иллюстрации:

Этнографический музейный комплекс имени Т.Д. Шуваева.