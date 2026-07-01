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МУЗЕЙ СТАНИЦЫ СТАРОТИТАРОВСКОЙ
Отдел истории казачества станицы Старотитаровской открыт в 1994 году.
В трех залах музея проводятся экскурсии по истории казачества станицы и казачьего быта.
Старотитаровская - одна из старейших станиц Темрюкского района, основана в 1794 году. Экскурсия по залам музея продолжается на казачьем подворье при участии фольклорного ансамбля «Хуторяночка». Здание, в котором располагается отдел истории казачества, построено в 1898 году. Филиал Темрюкского историко-археологического музея.
Иллюстрации:
Отдел истории казачества станицы Старотитаровской.
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