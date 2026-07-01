МУЗЕЙ СТАНИЦЫ СТАРОТИТАРОВСКОЙ

Отдел истории казачества станицы Старотитаровской открыт в 1994 году.

В трех залах музея проводятся экскурсии по истории казачества станицы и казачьего быта.

Старотитаровская - одна из старейших станиц Темрюкского района, основана в 1794 году. Экскурсия по залам музея продолжается на казачьем подворье при участии фольклорного ансамбля «Хуторяночка». Здание, в котором располагается отдел истории казачества, построено в 1898 году. Филиал Темрюкского историко-археологического музея.

Иллюстрации:

Отдел истории казачества станицы Старотитаровской.