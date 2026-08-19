МУЗЕЙ СТАНИЦЫ ПОЛТАВСКОЙ

Музей истории станицы Полтавской создан не так давно, в 1998 году открылась первая экспозиция музея.

В настоящее время «Музей истории станицы Полтавской» располагается в отдельном одноэтажном здании, которому более 80 лет, находящемуся на центральной улице станицы Полтавской. Экспозиции музея развернуты в пяти залах, шестой зал является выставочным, его площадь составляет 103 м2.

Обзорная экскурсия по музею начинается с древнего мира Кубани, в небольшом зале археологии (30 м2) располагается коллекция древних экспонатов, отражающих антику и средневековье , собранных на территории Красноармейского района. В следующем зале «Истории казачества» (51 м2) располагается экспозиция, рассказывающая о заселении и развитии станицы Полтавской и других населенных пунктов района.

Предоставлены экспонаты по этнографии, предметы нумизматики , фотографии, редкие книги, изделия прикладного искусства, старинная мебель и одежда. Завершающим этапом экспозиции является период расказачивания в 30-ые годы ХХ века. Третий зал посвящен истории культуры (38м2), а также известным творческим личностям Красноармейского района и станицы Полтавской. Четвертый зал музея (32м2) отражает историю Великой Отечественной войны.

Собраны экспонаты времен ВОВ, как военного плана, так и бытового, обширный фотоматериал и воспоминания наших земляков-участников событий ВОВ. Пятый зал музея посвящен послевоенной истории Красноармейского района и станицы Полтавской. Это и возрождение народного хозяйства района после войны, и герои Афганистана и Чечни, и участники ликвидации Чернобыльской аварии , и история развития ветеранского движения в районе.

В выставочном зале музея ежемесячно экспонируются различные привозные выставки, а также устраиваются художественные выставки из собственных фондов музея, а также выставки декоративно-прикладного искусства. При музее уже более пятнадцати лет существует клуб декоративно-прикладного искусства «Полтавчанка». Благодаря стараниям местных рукодельниц в музее собрана солидная коллекция ручной вышивки.

Иллюстрации:

Музей истории станицы Полтавской.