МУЗЕЙ СОВРЕМЕННОЙ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ

Музей современной истории и культуры Северной Осетии является филиалом Северо-Осетинского государственного объединенного музея истории, архитектуры и литературы.

Музей современной истории и культуры Северной Осетии был основан в 1938 году. В настоящее время в фондах музея хранится около 17650 экспонатов. Экспозиции расположены в залах, площадью 543 квадратных метра.

Музей современной истории и культуры Северной Осетии является филиалом Северо-Осетинского государственного объединенного музея истории, архитектуры и литературы. Достаточно большая часть экспонатов была утеряна или уничтожена во время Великой Отечественной Войны . На данный момент экспозицию удалось воссоздать, хотя, конечно же, не полностью.

Музей современной истории и культуры Северной Осетии работает в форме некоммерческого учреждения исторической специализации, то есть не имеет в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли и не распределяет полученную прибыль между участниками.

Иллюстрации:

Музей современной истории и культуры Северной Осетии.