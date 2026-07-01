МУЗЕЙ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА В НЬЮ-ЙОРКЕ
МУЗЕЙ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА В НЬЮ-ЙОРКЕ (Англ. Museum of Modern Art) - один из первых и крупнейших в мире музеев современного искусства.
Основан и открыт в 1929 году при содействии меценатов Л.П. Блисс, М. Куин Салливан, Э. Олдриг Рокфеллер (жены Дж. Д. Рокфеллера-младшего), первый директор - искусствовед А.X. Барр. Музей открылся в шести офисных залах Хекшер-билдинг, в 1939 году на нынешнем месте возведено первое здание музея (архитекторы Э.Д. Стоун, Ф. Гудвин, одна из наиболее ранних построек в интернациональном стиле в США).
Музейный комплекс дополнялся и перестраивался на протяжении 2-й половины XX века: в 1953 году открыт скульптурный сад Э. Олдриг Рокфеллер, в 1964 году - восточное крыло (оба - архитектор Ф. Джонсон), в 1984 году - западное крыло (архитектор Ч. Пелли), в начале XXI века комплекс был расширен и перестроен (2002-2004 годы), добавлен образовательный и исследовательский корпус Каллман (2006 год, оба проекта - архитектор Й. Танигути).
Коллекция музея включает в себя произведения мирового искусства конца XIX - начала XXI века, состоит из отделов: архитектуры и дизайна (макеты и рисунки зданий; архив Л. Мис ван дер Роэ), живописи и скульптуры (от постимпрессионизма, авангардистских направлений XX века до новейшего искусства), рисунка, печатной графики и иллюстрированных книг, фотографии, кино, медиаискусства и искусства перформанса.
Каждый отдел имеет учебный центр; в музее ведётся активная издательская деятельность, есть библиотека и архивы. В подвальных этажах размещаются кинотеатры, где демонстрируются фильмы из фондов музея. Многочастная структура музея стала эталоном для многих собраний подобного рода в других странах.