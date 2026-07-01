МУЗЕЙ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА В НЬЮ-ЙОРКЕ

МУЗЕЙ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА В НЬЮ-ЙОРКЕ (Англ. Museum of Modern Art) - один из пер­вых и круп­ней­ших в ми­ре му­зе­ев современного ис­кус­ст­ва.

Ос­но­ван и от­крыт в 1929 году при со­дей­ст­вии ме­це­на­тов Л.П. Блисс, М. Куин Сал­ли­ван, Э. Олдриг Рок­фел­лер (же­ны Дж. Д. Рок­фел­ле­ра-млад­ше­го), пер­вый ди­рек­тор - ис­кус­ст­во­вед А.X. Барр. Му­зей от­крыл­ся в шес­ти офис­ных за­лах Хек­шер-бил­динг, в 1939 году на ны­неш­нем мес­те воз­ве­де­но пер­вое зда­ние му­зея ( ар­хи­тек­то­ры Э.Д. Сто­ун, Ф. Гуд­вин, од­на из наи­бо­лее ран­них по­стро­ек в ин­тер­на­цио­наль­ном сти­ле в США).

Му­зей­ный ком­плекс до­пол­нял­ся и пе­ре­страи­вал­ся на про­тя­же­нии 2-й половины XX века: в 1953 году от­крыт скульп­тур­ный сад Э. Олдриг Рок­фел­лер, в 1964 году - восточное кры­ло (оба - архитектор Ф. Джон­сон), в 1984 году - западное кры­ло (архитектор Ч. Пел­ли), в начале XXI века ком­плекс был рас­ши­рен и пе­ре­стро­ен (2002-2004 годы), до­бав­лен об­ра­зо­ва­тель­ный и ис­сле­до­ватель­ский кор­пус Калл­ман (2006 год, оба про­ек­та - архитектор Й. Та­ни­гу­ти).

Кол­лек­ция му­зея вклю­ча­ет в се­бя про­из­ве­де­ния ми­ро­во­го искусства конца XIX - начала XXI века, со­сто­ит из от­де­лов: ар­хи­тек­ту­ры и ди­зай­на (ма­ке­ты и ри­сун­ки зда­ний; ар­хив Л. Мис ван дер Роэ), жи­во­пи­си и скульп­ту­ры (от пост­им­прес­сио­низ­ма, аван­гар­ди­ст­ских на­прав­ле­ний XX века до но­вей­ше­го искусства), ри­сун­ка, пе­чат­ной гра­фи­ки и ил­лю­ст­ри­рованных книг, фо­то­гра­фии, ки­но, ме­диа­ис­кус­ст­ва и искусства пер­фор­ман­са.

Ка­ж­дый от­дел име­ет учеб­ный центр; в му­зее ве­дёт­ся ак­тив­ная из­да­тель­ская дея­тель­ность, есть библиотека и ар­хи­вы . В под­валь­ных эта­жах раз­ме­ща­ют­ся ки­но­те­ат­ры, где де­мон­ст­ри­ру­ют­ся филь­мы из фон­дов му­зея. Мно­го­ча­ст­ная струк­ту­ра музея ста­ла эта­ло­ном для многих со­б­ра­ний по­доб­но­го ро­да в других стра­нах.

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