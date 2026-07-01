МУЗЕЙ СОЛНЦА

Музей Солнца представляет экспозицию изображений Солнца в традициях различных народов мира.

В Музее Солнца представлены изображения Солнечных Богов древних цивилизаций Индии , Египта, Месопотамии , индейских цивилизаций Америки, европейские традиции кельтов, греков, римлян, древних славян и так далее. Здесь, также, представлены народные традиции изображения Солнца и его символов.

Собираются сувениры с солнечной символикой, которые изготовлены в наше время, но зачастую несут древнюю традицию изображения Солнца. В Музее представлены творческие работы мастеров нашего города, городов России и зарубежья, посвящённые Солнцу.

Собираются стихи, гимны, легенды о Солнце, мифология солнечных культов, проводятся детские праздники Солнца в дни равноденствия и солнцестояния. Это четыре праздника в году. Зимнее солнцестояние начинается в декабре, когда самый короткий день и самая длинная ночь.Это зимний солнцеворот или коловрат. Коло - это само Солнце. Обычно праздник проходит 25 декабря, когда древние наши предки праздновали Рождение нового солнца.

Весной празднуется ещё один древний праздник - Весеннее равноденствие: 21 марта день и ночь равны по времени и праздновали весенний коловрат - поворот к лету. Летом предки праздновали летний коловрат. Это 21 июня, в день летнего солнцестояния. И осенний коловрат тоже очень важный праздник. Люди праздновали получение плодов своего труда и Солнца. Это праздник урожая. Так заканчивался этот календарный цикл, чтобы после 21 декабря вновь народился

К услугам посетителей выставочный зал и постоянные тематические экспозиции. Широко представлена индийская традиция изображений солнца, древнеславянская традиция, египетская традиция и североамериканская и южноамериканская традиции изображений солнца. Значительный раздел посвящен копиям наскальных рисунков с солнечной символикой Европы , Азии, Индии и северной Америки.

Проводятся постоянные конкурсы «Дети рисуют солнце» и выставки детских работ. Музеем подготовлены и используются научно-популярные материалы по изучению солнца и его влиянию на окружающий мир, включающие в себя:

- Презентации на тему «Изучаем солнце» как отечественные, так и зарубежные по сложности и объему, учитывающие образовательный уровень посетителей.

- Информационные материалы об исследовании солнца научными приборами с земли и спутников, а также фотоматериалы, полученные с научных спутников и обсерваторий. Создан стенд для демонстрации наиболее интересных снимков.

- Научно-популярные фильмы и видеоматериалы о солнце.

- Демонстрация изображений Солнца в реальном времени (онлайн -трансляция) с космических спутников.

Данные материалы используются при проведении различных праздников и для более глубокого изучения природы солнца.

Иллюстрации:

Музей Солнца.