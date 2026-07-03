МУЗЕЙ СЛАВЯНСКОЙ МИФОЛОГИИ

Первый музей славянской мифологии существует в Томске с 2007 года.

Он располагается в собственном трехэтажном здании в исторической части города - под Воскресенской горой. Это единственный музей в России (и во всем мире), художественное собрание которого посвящено именно славянской мифологии. Музей хоть и является центром славянской культуры в Томске - абсолютно светское заведение, религиозной составляющей в нем нет.

Его цель - культурное просвещение, знакомство с древнейшими корнями нашей истории и культуры. Музей является действующим членом Ассоциации музеев Томской области.

Сердцем музея является картинная галерея - частная коллекция работ признанных русских художников станковой живописи, графики, произведений отечественного декоративно-прикладного искусства по мотивам славянской истории, эпических сказаний, обычаев. Особое место в экспозиции занимает собрание лаковой миниатюрной росписи по папье-маше. Все экспонаты принадлежат томскому бизнесмену Павлову Геннадию Михайловичу, который является основателем Музея.

Среди художников, чьи работы представлены в музее: Виноградова Анна (город Санкт-Петербург, 1975 год рождения), Назарук Вячеслав (город Москва, 1941 год рождения), Иванов Всеволод (город Тверь, 1950 год рождения), Клименко Андрей (город Москва, 1956 год рождения), Корольков Виктор (город Пенза, 1958-2004 годы), Панасенко Сергей (город Москва, 1970 год рождения) и другие.

Регулярно организуются временные выставки: «Мир кукол», «Искусство русских ювелиров», «Выставка клинкового оружия», «Мифология русского костюма». Музей осуществляет образовательную деятельность в рамках внедренной ФГОС: плотно работает с муниципальными школами, детскими садами и частными посетителями, проводя для них экскурсии, мастер-классы, открытые лекции и другие мероприятия.

Логичным продолжением музея является Сувенирная лавка, в которой собраны изделия народных промыслов России из мест их зарождения: хохлома, гжель, лаковая миниатюра Палеха, Федоскино, мезенская и городецкая роспись, традиционные украшения, одежда и многое другое.

Актуальность музея: XXI век остро ставит перед славянами вопрос: быть или не быть? Если мы выбираем «быть» - значит обращаемся к своим истокам, к архетипам национального самосознания. В эпоху глобализации успешными становятся те народы, которые трепетно относятся к своей истории, культуре, исконной духовности.

Иллюстрации:

Музей славянской мифологии.