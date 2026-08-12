МУЗЕЙ СЛАВЫ

Музей Славы - филиал МУ Вилюйский краеведческий музей имени П.Х. Староватова.

Авторами проекта здания был местный архитектор В.П. Романов, строительством руководил А.П. Долгунов. План экспозиции был составлен музейным работником Т.Н. Афанасьевой, а оформление экспозиций произведено художником Н.Н. Иудиным. 9 мая 1995 года музей Боевой и Трудовой Славы был торжественно открыт.

В 1995 году в целях проведения празднования 50-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в документ, принятый республиканским оргкомитетом по подготовке и проведению празднования 50 летия Победы и утвержденный Постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 15 августа 1994 года за № 347 было включено строительство мемориального комплекса Героям Советского Союза Н.А. Кондакову, А.А. Миронову, Н.С. Степонову в городе Вилюйске. В число объектов Мемориального комплекса вошло и строительство дома - музея Героев Советского Союза.

Авторами проекта здания был местный архитектор В.П. Романов, строительством руководил А.П. Долгунов. План экспозиции был составлен музейным работником Т.Н. Афанасьевой, а оформление экспозиций произведено художником Н.Н. Иудиным. 9 мая 1995 года музей Боевой и Трудовой Славы был торжественно открыт.

Иллюстрации:

Музей Славы - филиал МУ Вилюйский краеведческий музей имени П.Х. Староватова.