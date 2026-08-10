МУЗЕЙ ШКОЛЫ №41

Открытие школьного музея боевой славы 75 Гвардейской бригады состоялось 9 мая 1973 года.

Музей размещается в кирпичном четырёхэтажном здании школы № 41 на третьем этаже.

Экспозиция охватывает историю создания и боевой путь 75 Гвардейской бригады с 1942 года по 1945 год, а также деятельность ветеранов после Великой Отечественной войны . Основной фонд музея насчитывает более 1000 экспонатов (обмундирование, личные вещи ветеранов, письма, фотографии военного времени, документы и др.), вспомогательный фонд - 1300 экспонатов. Это карты, копии документов, письма, схемы, диаграммы, альбомы, фотоальбомы, краеведческая литература, макеты, сделанные учащимися школы и др.

Иллюстрации:

Музей 75-й Гвардейской бригады школы №41.