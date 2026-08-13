МУЗЕЙ ШКОЛЫ №15

Музей истории средней школы №15 городского управления образования начал создаваться в 1985 году. Уникальность его в том, что школе в 2000 году исполнилось 210 лет.

Это старейшая школа в городе, в ней была откыта первая публичная библиотека в городе.В годы Великой Отечественной войны здание было занято под госпиталь, а школа продолжала жить в других помещениях.

Среди учителей и учеников много усатников войны, о чем рассказывает богатейший материал: письма теругольники, открытки, матераилы о герое Советского Союза Зевахине, о неизвестных героев войны и тружениках тыла, их документы, награды, подарок от участников войны, выполненный из камня и так далее.

Иллюстрации:

Музей истории средней школы №15 городского управления образования.