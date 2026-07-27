МУЗЕЙ ШАХТЕРСКОГО ТРУДА

Гуковский музей шахтерского труда имени Л.И. Микулина - один из уникальных музеев в европейской части России.

История музея насчитывает несколько десятков лет и неразрывно связана с развитием угольного производства в Восточном Донбассе. Музей основан 28 октября 1964 года краеведом Микулин Леонид Иванович.

В 1984 году музею присвоено почётное звание «Народный музей». В 1992 году музей получил статус областного учреждения. А в 1998 году ему было выделено отдельное здание. Началось активное комплектование коллекций по истории предметов угольной промышленности Дона и предметов горно-шахтного оборудования под руководством директора музея Сидненко Татьяны Павловны. Создан комплекс залов «Шахта», где посетители могут познакомиться с объёмными шахтными выработками, оснащёнными подлинным горно-шахтным оборудованием. Пополнение фондов шахтерскими семьями позволило в 2010 году создать новые залы: «По времени шагая в такт: шахтёрская жизнь в аспекте истории ХХ века», «Шахтёры и музы», «Самая земная из профессий», отражающие трудовые достижения, судьбу, быт и творчество шахтёров. Залы шахтёрской тематики дополняют экспозиции краеведческой направленности: «Природа Донского края», «Миллионы лет назад», «Донское казачество », «Наш город», «Гуковчане в войнах и катастрофах ХХ века», «Освободители города Гуково», картинная галерея.

Иллюстрации:

Гуковский музей шахтерского труда им. Л.И. Микулина;

Общий вид здания Гуковского музея;

Погрузочная машина ПНБ-2. 1980-1990. Комплекс залов Шахта;

Фрагмент экспозиции - МАЛАХИТОВАЯ ШКАТУЛКА;

Фрагмент экспозиции - САМАЯ ЗЕМНАЯ ИЗ ПРОФЕССИЙ;

Штрек механизированный. Комплекс залов Шахта;

Общий вид здания Гуковского музея.