МУЗЕЙ СЕВЕРНОГО ФЛОТА

Музей авиации Краснознамённого Северного флота, ныне Музей военно-воздушных сил Северного флота, открыт 20 августа 1976 года, в год 40-летия создания первого авиаобъединения на Северном флоте в посёлке Сафоново (Губа Грязная) на месте первого аэродрома для гидросамолётов.

С 2013 года - филиал федерального государственного казённого учреждения культуры и искусства «Военно-морской музей Северного флота» Министерства обороны Российской Федерации .

Музей построен по инициативе политотдела ВВС СФ руками авиаторов-североморцев. Оформлен умельцами-непрофессионалами. В создании музея активное участие принимали М.С. Мамай, В.А. Бондаренко, В.С. Бойко, Ю.В. Солод, Л.А. Сорокина и многие другие военнослужащие и ветераны ВВС СФ.

В музее три зала: военного времени, памяти о погибших, послевоенного периода. В экспозиции представлены фотоматериалы, документы по истории авиации Северного флота, образованной в 1936 году. Особое внимание привлекают личные вещи ветеранов авиаторов-североморцев, среди которых пятьдесят три Героя Советского Союза, в том числе легендарный командир 2-го гвардейского авиаполка Б.Ф. Сафонов, удостоенный этого высокого звания дважды.

В наши дни шесть лётчиков морской авиации Северного флота удостоены звания Героя Российской Федерации, среди них - генерал-майор Т.А. Апакидзе, трагически погибший в 2001 году. В залах музея представлены работы знаменитого фронтового фотокорреспондента Е.А. Халдея, скульпторов: народного художника СССР Л.Е. Кербеля и заслуженного работника культуры РФ Э.И. Китайчука, художника В.М. Вовка.

В 1983 году из посёлка Корзуново (Луостари) был перевезен дом, в котором жил Ю.А. Гагарин во время службы в Заполярье (1957-1960 годы). 30 июля 1983 года состоялась торжественная церемония открытия дома-музея Ю.А. Гагарина , в котором воссозданы мемориальные комнаты и размещена экспозиция о службе будущего космонавта в военно-воздушных силах Северного флота.

В ангаре музея собрана коллекция самолетов и вертолётов военного и послевоенного времени. Многие из них были найдены в сопках и восстановлены авиаторами-североморцами.

Иллюстрации:

Музей военно-воздушных сил Северного флота.