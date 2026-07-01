МУЗЕЙ СЕЛА ТАТАРКА

Историко-краеведческий музей села Татарка образован постановлением главы администрации Шпаковского района .

В структуре Ставропольского государственного музея-заповедника в качестве филиала действует с 01.01.2005 года. Основная часть постоянной музейной экспозиции - этнографическая - рассказывает об истории основания села, о быте и занятиях его жителей в XIX-XX веках.

Воссоздан фрагмент интерьера сельской хаты. Посетители могут увидеть этнографические костюмы, предметы домашней утвари (чугунки, макитры, ухваты, деревянные чашки, ложки, рубели для глажения белья, гребни, коромысла, сундуки), орудия труда, изделия местных мастеров. Часть экспозиции посвящена возрождению казачества. Особое место в музее занимает тема Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и участие в ней жителей села Татарка. В витринах представлены подлинные предметы воинского быта, обмундирование и снаряжение бойцов Советской армии, фронтовые письма и фотографии времен войны. На 01.01.2014 год число предметов основного фонда составило 3405 единиц хранения, научно-вспомогательного - 948. В музее формируются коллекции, отражающие историю, быт и культуру жителей села с периода основания и до наших дней. В фондах музея хранятся живописные работы местного самодеятельного художника А.Я. Лунева, коллекция отечественных почтовых открыток XIX-XX веков; коллекция минералов, известково-песчаных конкреций из окрестностей села. Собран богатый фотодокументальный фонд об участниках Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, жителях села Татарка.

Иллюстрации:

Историко-краеведческий музей села Татарка.