МУЗЕЙ СЕЛА НАМЦЫ

Историко-этнографический музей села Намцы.

В 1967 году, в канун 50-летия Октябрьской революции, по инициативе Совета клуба революционной, боевой и трудовой славы при поддержке председателя райисполкома Протопопова Данила Софроновича было принято решение об открытии краеведческого музея в районном Доме Культуры.

Музей долго стоял на капитальном ремонте. В конце апреля 2010 года закончили ремонт и реэкспозицию залов. В выставочном зале развернули фотовыставку об участниках ВОВ . Всего около 500 фотографий из картотеки фондов музея отсканировали и уточнили подписи к ним.

В зале с экспозицией «Великая Отечественная война» одну стену отвели под диораму «Ржевское сражение». Автор исполнитель Ксенофонтов Владислав Иванович. Передний план предметный, где использованы подлинные материалы: оружие и боеприпасы времен войны. Ко дню Победы 9 мая посетителей было очень много. Школьники, детские сады шли группами.

В числе этнографических материалов, характеризующих материальную и духовную культуру народов Якутии в ее прошлом, в музее имеются такие предметы из дерева и бересты - круглые столы на трех ножках, табуретки из тальника, сельскохозяйственные орудия, ручные мельницы с деревянными и каменными жерновами, ступы для зерна, намордники для телят, дуги, седла, предметы домашнего быта.

В фонде музея этнографический материал на столько разнообразен, что по нему можно изучать культуру и быт якутского народа прошлого времени.

Иллюстрации:

Историко-этнографический музей села Намцы.