МУЗЕЙ СЕЛА МОНАСТЫРЩИНА

Музейно-мемориальный комплекс в селе Монастырщина.

Результаты научных исследований Куликова поля (80-е - начало 90-х годов), обозначенные подготовкой к 600-летнему юбилею позволили говорить о новых формах сохранения наследия Куликовской битвы и новых формах музейной работы.

Важной вехой в истории Куликова поля становится Закон Российской Федерации «О днях воинской славы (победных днях) России» от 13 марта 1995 года. В октябре 1996 года выходит Постановление Правительства РФ «О создании и мерах по обеспечению деятельности Государственного военно-исторического и природного музея-заповедника «Куликово поле» в Тульской области. Задачами нового музея становятся изучение и сохранение военно-исторического и природного наследия Куликова поля.

Фондовые коллекции музея-заповедника отражают все многообразие археологии, истории, этнографии, культуры и природы Куликова поля и насчитывают 43585 единицы основного и 13078 единиц научно-вспомогательного фонда. Основная ценность музейного собрания заключается в том, что оно замыкает на себе разные направления деятельности музея. Не только представляет интерес само по себе как собрание достойных музейных предметов, но и как результат проводимой научно-исследовательской работы музея-заповедника, богатейший материал для разнообразных экспозиционных проектов.

Особую ценность представляет уникальная коллекция «свидетелей Куликовской битвы», подлинных реликвий, принадлежавших участникам сражения и найденных на месте битвы: предметы вооружения и снаряжения, православные реликвии - нательные кресты русских воинов, павших в сражении. Коллекция активно пополняется. За последние несколько лет обнаружено свыше 40 находок, относящихся к сражению.

Предметы военно-исторической коллекции раскрывают также важную для музея-заповедника тему «государевой стражи» на южных рубежах Российского государства (XVI-XVII века). Хронологические рамки этого направления включают в себя период от начала XVI до последней четверти XVII века, когда Тульская засечная черта и Куликово поле играли важнейшую роль в защите Отечества. «Ратные люди» южнорусской пограничной полосы XVI-XVII веков, защищавшие Российское государство от постоянных грабительских набегов со стороны наследников Золотой Орды, продолжили славные традиции защитников земли Русской стали.

Широко в фондах музея-заповедника представлены и предметы, раскрывающие темы событий Великой Отечественной войны : боев за Епифань в 1941 году как составной части битвы за Москву, боевого пути уроженцев Куликова поля, принимавших участие в крупнейших войнах и сражениях XVIII-XX веков, отражения событий Куликовской битвы в традициях армии и флота.

Коллекции с археологических памятников Куликова поля играют ключевую роль для изучения древнерусской деревни XII-XIV веков и наряду с Новгородом иллюстрируют процесс освоения славянами территории России. Это многочисленные и разнообразные предметы, собранные в результате археологических исследований древнерусских памятников Куликова поля, среди которых есть уникальные крупногабаритные сооружения того времени - бытовая печь XIII века и гончарный горн XIII века, которые были полностью вырезаны из земли, отреставрированы и помещены в экспозиции.

Подобные экспонаты, относящиеся к этому периоду, - явление уникальное в современной музейной практике России. Важное место занимают коллекции с известных в России и за рубежом древнерусских городов Старой Рязани, Любеческого замка Владимира Мономаха, Белгорода, Мстиславля , военных орденов и медалей XIX - начала XX века, коллекция меднолитой пластики XI-XVII веков (кресты, складни, иконки, образки).

Иллюстрации:

Музейно-мемориальный комплекс в селе Монастырщина.