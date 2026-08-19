МУЗЕЙ СЕЛА КРАСНОГО

Музей истории крестьянского быта села Красного является памятником архитектуры и градостроительства муниципального значения, занесен в областной реестр объектов культурного наследия.

Музей истории крестьянского быта села Красного открыт в 1993 году. Первоначально задумывался как краеведческий. В процессе встреч со старожилами села, сбора музейных предметов, родилась идея создать музей истории крестьянского быта. Разместился он в доме бывшего коннозаводчика С.Н. Пьянкова.

Музей села Красного - это не только запечатленный образ давнего и недавнего прошлого одного, конкретного населенного пункта, в его экспозициях - теплый отсвет быта и уклада сельской жизни, ее колорит, штрихи сибирской истории.

Задача сохранения музейных экспонатов, музейных коллекций, памятников архитектуры и градостроительства всегда являлась одной из приоритетных функций музея. Музей посещают жители Ленинск-Кузнецкого района, городов Новосибирска и Кемерово, а также Казахстана , Кубани, Барнаула, Мурманска, что является самым лучшим доказательством популярности и востребованности музея.

Иллюстрации:

Музей истории крестьянского быта села Красного.