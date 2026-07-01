МУЗЕЙ СЕЛА КЕНДЕЛЕН

Краеведческий музей села Кенделен был открыт в 1981 году как филиал Национального музея КБР, но в 1993 году практически был закрыт из-за протекания кровли.

В январе 2004 года приказом Министра культуры КБР №003 штатные единицы и материальные ценности музея села Кенделен были переданы отделу культуры администрации Эльбрусского муниципального района. В 2008 году музей был отремонтирован и открыт как филиал Районного краеведческого музея.

В музее представлены экспонаты, рассказывающие об истории села Кенделен, жизни и быте балкарского народа, знаменитых жителях села, об участниках и ветеранах Великой Отечественной войны.

Иллюстрации:

Краеведческий музей села Кенделен.