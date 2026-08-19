МУЗЕЙ СЕЛА КАЙ

Музей истории села Кай открыт в 1938 году в доме, где жил, находясь в ссылке, Ф.Э. Дзержинский в 1899 году.

До 1995 года являлся Домом-музеем Ф.Э. Дзержинского, в 1995 году перепрофилирован в музей истории села Кай. С 1 января 2006 года является филиалом районного исторического музея.

Здание музея деревянное, одноэтажное, является памятником истории регионального значения. Экспозиция музея показывает жизнь и быт крестьян конца XIX - начала XX веков.

Основные экскурсии:

- «История Кайского края»; - «Ф.Э. Дзержинский в Вятской ссылке»; - «Жизнь и быт крестьян конца XIX – начала XX веков». Образовательные услуги:

- для школьников организован краеведческий кружок «Истоки»; - клуб по интересам «Собеседник» (для взрослого населения). Туристические маршруты:

Cовместно с районным историческим музеем и Кайским сельским домом культуры проводится Тур выходного дня «Кай - всему свету край». Программа тура: автобусная экскурсия по маршруту Кирс - Кай, музейное занятие «Один день из жизни Кайской деревни конца XIX века», экскурсия по селу «Пешком в историю», катание с горы на санях и ледянках, катание на лошади, фольклорный праздник в СДК «Как бывало в старину», обед в школьной столовой.

Местные достопримечательности:

- городище «Марьин кокошник» - XIII-XV веков; - памятники участникам гражданской и Великой Отечественной войн; - памятник Ф.Э. Дзержинскому. Информация о музее: Музей основан 11 июня 1938 года. Бюджетный статус - муниципальное казенное учреждение культуры. Организационно-правовая форма - некоммерческое учреждение. Тип организации - культурно-массовая, исследовательская. Классификация музея - историко- краеведческий . Площадь музея - общая земельная - 0,6 га, экспозиционная - 106 кв. метров. Количество сотрудников - 3 Среднее количество посетителей в год - 1200 человек. В структуре музея имеются архив, библиотека, фонотека. Вышестоящая организация - районный исторический музей. Единиц хранения всего - 798, в том числе предметов основного фонда - 461. Наиболее ценные экспонаты: коллекция тканых поясов, коллекция монет, коллекция самоваров. Издания, выпущенные музеем:

- «Музей истории села Кай»; - «Легенды старого Кая»; - «Промыслы Кая»; - «Говор Кайского края».

Иллюстрации :

Музей истории села Кай.