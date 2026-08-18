МУЗЕЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО ДЕЛА

В Северо-Западном Банке Сбербанка России ( Санкт-Петербург ) открыт Музей истории сберегательного дела. Открытие музея приурочено к 60-летнему юбилею Сбербанка России.

Экспозиция музея знакомит с этапами 160-летней истории сберегательного дела в России - от первых сберкасс до создания мощного универсального финансового кредитного института - Сбербанка России, филиалом которого является Северо-Западный Банк. Экспонатами нового музея стали документы, фотографии, денежные знаки, сберкнижки, облигации сберегательного займа и другие предметы, относящиеся к разным эпохам работы сначала сберкасс, а теперь Сберегательного банка.

По мнению Владимира Шорина, председателя Северо-Западного Банка Сбербанка России, выступившего на торжественной церемонии, "открытие подобного уникального в истории банковского дела музея преследует одну цель - оставить след в истории о тех, кто был, кто есть и кто будет, - работниках этого огромного финансового института, имеющего многовековую историю. "Мы не первые и не последние в истории Сбербанка. Сбербанк , в первую очередь, - это его люди, а люди должны помнить о тех, кто был, кто строил и создавал".

Иллюстрации:

Музей истории сберегательного дела при Северо-Западном банке Сбербанка России.