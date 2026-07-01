КОНСЕРВАТОРИИ

КОНСЕРВАТОРИИ - учеб­ные за­ве­де­ния, го­то­вя­щие спе­циа­ли­стов в об­лас­ти музыкального искусства.

Тер­мин вос­хо­дит к на­званию городских при­ютов в Ита­лии XVI века, где де­тей обу­ча­ли ре­мёс­лам и му­зы­ке (с це­лью под­го­тов­ки цер­ков­ных пев­чих). Пер­вая консерватория, «Сан­та-Ма­рия ди Ло­ре­то», поя­ви­лась в Не­апо­ле в 1537 году; в 1797 году, в ре­зуль­та­те её объ­е­ди­не­ния с консерваторией «Сант-Оноф­рио», воз­ник­ла консерватория «Ло­ре­то а Ка­пуа­на», в 1806 году к ней при­сое­ди­ни­лись ещё две консерватории, об­ра­зо­вав Ко­ро­лев­ский музыкальный кол­ледж. В Ве­не­ции учеб­ные за­ве­де­ния та­ко­го ро­да на­зы­ва­лись «ос­пе­да­ле» (итал. ospedale). В XVIII веке итальянские консерватории, где обу­ча­лись и ино­стран­цы, иг­ра­ли зна­чительную роль в под­го­тов­ке ком­по­зи­то­ров и му­зы­кан­тов-ис­пол­ни­те­лей.

Консерватории как специальные выс­шие учеб­ные за­ве­де­ния су­ще­ст­ву­ют с конца XVIII века. В 1795 году ос­но­ва­на Па­риж­ская кон­сер­ва­то­рия . В XIX веке консерватории от­кры­лись во мно­гих круп­ных го­ро­дах Ев­ро­пы и Аме­ри­ки: Пра­ге (1811), Ве­не (1817; с 1908 года Ака­де­мия му­зы­ки и сце­нического искусства), Брюс­се­ле (1832), Бу­да­пеш­те (1840), Лейп­ци­ге 1843 (с 1941 года Выс­шая шко­ла му­зы­ки), Бос­то­не (1853), Бу­ха­ре­сте (1864), Ко­пен­га­ге­не (1867), Хель­син­ки (1882; с 1939 года Ака­де­мия му­зы­ки имени Я. Си­бе­лиу­са).

Пер­вые в Рос­сии выс­шие музыкальные учеб­ные за­ве­де­ния - Санкт-Пе­тер­бург­ская кон­сер­ва­то­рия (1862) и Мо­с­ков­ская кон­сер­ва­то­рия (1866), в даль­ней­шем от­кры­лись консерватории в Са­ра­то­ве (1912), Одес­се (1913), Тиф­ли­се (1917) и др. го­ро­дах. Консерватории функ­цио­ни­ро­ва­ли почти во всех сто­ли­цах со­юз­ных рес­пуб­лик СССР, по­сле 1991 года мно­гие из них пе­ре­име­но­ва­ны в ака­де­мии. В РФ дей­ст­ву­ют консерватории: в Ека­те­рин­бур­ге (1934, с 1946 года Ураль­ская), Ка­за­ни (1945), Ниж­нем Нов­го­ро­де (1946), Но­во­си­бир­ске (1956), Ас­т­ра­ха­ни (1969), Пет­ро­за­вод­ске (1991; ос­но­ва­на в 1967 году как фи­ли­ал Ле­нин­град­ской консерватории), Рос­то­ве-на-До­ну (1992; ос­но­ва­на в 1967 году как Музыкально-пе­да­го­гический институт), Маг­ни­то­гор­ске (1993) и др.

Су­ще­ст­вен­ную роль в рас­про­стра­не­нии в Рос­сии музыкального об­ра­зо­ва­ния сыг­ра­ли так­же об­ще­дос­туп­ные на­род­ные консерватории (пер­вая от­кры­та в Мо­ск­ве в 1906 году). До 1917 года консерватории в Рос­сии вклю­ча­ли млад­шие и стар­шие от­де­ле­ния.

Современные российские консерватории - выс­шие учеб­ные за­ве­де­ния с 5-лет­ним кур­сом обу­чения (при­ни­ма­ют­ся ли­ца со сред­ним музыкальным об­ра­зо­ва­ни­ем), вы­пус­каю­щие ис­пол­ни­те­лей (ин­ст­ру­мен­та­ли­стов, во­ка­ли­стов, ди­ри­жё­ров), ком­по­зи­то­ров, му­зы­ко­ве­дов. В круп­ней­ших выс­ших учеб­ных за­ве­де­ни­ях име­ют­ся ас­пи­ран­ту­ра (го­то­вит на­учных ра­бот­ни­ков в об­лас­ти тео­рии и ис­то­рии му­зы­ки) и ас­си­стен­ту­ра (ста­жи­ров­ка ис­пол­ни­те­лей, ком­по­зи­то­ров и пе­да­го­гов). При ря­де российских консерваторий от­кры­ты сред­ние специальные музыкальные шко­лы, музыкальные учи­ли­ща (круп­ней­шее - Му­зы­каль­ное учи­ли­ще при Мо­с­ков­ской кон­сер­ва­то­рии ).

Выс­шие музыкальные учеб­ные за­ве­де­ния не­ред­ко име­ну­ют­ся так­же му­зы­каль­ны­ми ака­де­мия­ми , ин­сти­ту­та­ми (например, Кёр­тис му­зы­каль­ный ин­сти­тут в Фи­ла­дель­фии) ли­бо шко­ла­ми му­зы­ки (например, Джуль­ярд­ская шко­ла в Нью-Йор­ке).

С 1953 года в Ев­ро­пе про­во­дят­ся ме­ж­ду­народные кон­грес­сы ди­рек­то­ров консерваторий. С 1956 года функ­цио­ни­ру­ет Ас­со­циа­ция ев­ропейских ака­де­мий, консерваторий и выс­ших школ му­зы­ки.

За ру­бе­жом консерваториями на­зы­ва­ют­ся так­же многие учеб­ные за­ве­де­ния сред­не­го зве­на (например, Мюн­хен­ская консерватория, Мад­рид­ская консерватория).