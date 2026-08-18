МУЗЕЙ РОССИЙСКИХ НЕМЦЕВ

Музей истории и этнографии российских немцев.

История создания Музея в Новосибирском областном Российско-Немецком Доме берет свое начало с самого начала 1990-х годов. В это время еще не было современного Новосибирского областного Российско-Немецкого Дома. В существовавшем тогда Новосибирском областном немецком культурном центре о создании музея и речи не могло быть из-за отсутствия помещений.

История создания Музея в Новосибирском областном Российско-Немецком Доме берет свое начало с самого начала 1990-х годов. В это время еще не было современного Новосибирского областного Российско-Немецкого Дома. В существовавшем тогда Новосибирском областном немецком культурном центре о создании музея и речи не могло быть из-за отсутствия помещений.

Прежде, чем были сделаны первые шаги к созданию музея, «сошлись во времени» два фактора. Первый был связан с подготовкой областной программы по содействию развития немецкого населения Новосибирской области. Инициаторами разработки такой программы была администрация Новосибирской области, а исполнителями Немецкий исследовательский центр при Новосибирском госуниверситете (НИЦ при НГУ), организатором и бессменным руководителем которого была Эльвира Рудольфовна Барбашина, безвременно ушедшая от нас совсем недавно.

Это были первые целенаправленные поездки по тогда еще сохранившимся в нашей области немецким компактным поселкам и в места многочисленного проживания немцев. Одновременно поднималась волна миграционных настроений. Становилось очевидным, что многим составляющим этнокультурной жизни немцев , материальным и духовным ценностям угрожает разрушение и исчезновение.

Второй фактор был связан с появлением совместных исследовательских проектов с научными институтами Германии, а немного позднее - с ГТЦ (представительство в Новосибирске Общества по техническому сотрудничеству), соавтором и исполнителем которых был опять НИЦ при НГУ. При выполнении этих проектов, его участники начали выполнять параллельно с основными исследовательскими задачами дополнительную работу по сбору этнокультурных ценностей.

В одной из экспедиций по регионам Северного Казахстана в выборку исследования попало знаменитое село Константиновка. Это был однин из самых известных населенных пунктов в Казахстане 1970-1980 годов прошлого века с его не менее известным руководителем Я.Г. Герингом. Прекрасные по дизайну и комфорту дома, ухоженные улицы с кустарниковым бордюром, оранжереи с экзотическими цветами и плодами грейпфрутов, а также центральная площадь с административными зданиями, спорткомплексом и Домом культуры. Но более всего поразил всех музей, состоящий из трех культурно-этнических пространств - русского, казахского и немецкого. Кроме этого в нем были и экспонаты общей летописи культурной жизни поселка.

В этом музее у всех членов экспедиции появилось осознание актуальности создания этнокультурного музея российских немцев и острое чувство ответственности за это. Когда через несколько лет участники этой экспедиции были свидетелями разрушения не только этого великолепного музея, но и большей части поселка, актуальность и ответственность получили наглядное подтверждение.

В формировании музея можно выделить несколько этапов. Первый этап был связан со сбором экспонатов материальной культуры, которые хранились в домашних условиях. В тот период можно было найти экспонаты, привезенные еще во время депортации. Это были предметы домашнего обихода, орудия труда. Если они были сделаны в более позднее время сибирскими мастерами, в них просматривались иные традиции. Особой составляющей материальных культурных ценностей были предметы женского рукоделия.

Сегодня это искусство достойно целенаправленной реанимации, что и осуществляется на занятиях некоторых центров немецкой культуры.

Другое направление работы включало сбор материала по устной истории, записи исполнения песен на немецком языке, пословиц и поговорок, прибауток и так далее. Велись записи об особенностях немецкой кухни. Большое внимание уделялось материалам семейных архивов. В результате появился этнокультурный музей со всеми его атрибутами и направлениями работы. В настоящее время музей является историко-культурным учреждением, который работает и развивается в соответствии с новыми тенденциями музееведения.

Иллюстрации:

Музей истории и этнографии российских немцев.