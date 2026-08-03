МУЗЕЙ РГПУ

Музей истории Российского государственного педагогического университета имени А.И. Герцена - самостоятельное структурное подразделение. Учрежден Приказом Министерства просвещения 19 июля 1974 года.

Музей является научно-исследовательским, учебно-методическим, культурно-просветительным центром истории университета и государственным хранилищем памятников истории, материальной и духовной культуры. Музей является членом Ассоциации вузовских музеев Санкт-Петербурга. Включен в реестр базы данных «Музеи России».

В 2014 году Музей университета отметил своё 40-летие со дня создания и продолжил свою деятельность в реализации Программы развития университета на 2011-2015 годы, Программы стратегического развития на 2012-2016 годы всеми своими средствами пропагандируя миссию университета, как современного передового вуза чтущего лучшие традиции отечественного образования.

Фонды Музея истории РГПУ имени А.И. Герцена отражают богатейшие научные, учебные и культурные традиции старейшего педагогического университета России, являющегося ее национальным достоянием; дают возможность проследить этапы возникновения, становления и развития РГПУ имени А.И. Герцена, раскрыть его место и роль в системе отечественной и мировой высшей педагогической школы и науки.

Музей принял активное участие в подготовке к празднованию 70-летия со дня снятия блокады Ленинграда, мероприятиях, посвященных началу Первой мировой войне, 255-летию со дня рождения императрицы Марии Федоровны, Дню первокурсника, IX Всероссийского Герценовского Молодежного форума победителей межвузовского конкурса социально значимых студенческих проектов «Моя инициатива в образовании», международной Герценовской педагогической олимпиаде студентов «Педагогические ориентиры».

Научно-исследовательская деятельность музея велась как в области углубленного изучения истории университета, так и изучения проблемы эффективности работы самого музея. За 2014 год сотрудниками музея опубликовано 8 статей в различных журналах и сборниках. По запросам различных организаций и подразделений университета в 2014 году написано 11 научных справок. Оказано 116 научных консультаций для написания исследовательских работ.

Музей принимал участие в межвузовских, общероссийских и международных конференциях, среди них: Всероссийская историко-культурная конференция «Блокада Ленинграда: история города в памяти поколений» (РГПУ имени А.И. Герцена, 23-24 января); межвузовская научная конференция «Герценовские чтения: Актуальные проблемы русской истории» (РГПУ имени А.И. Герцена,18 апреля); межмузейная научно - практическая конференция «Археологическое наследие в музейных коллекциях.

Взгляд археологов и хранителей (Мемориальный музей «Разночинный Петербург», 25 апреля); международная научно-практическая конференция, посвященная 70-летию Музея обороны Ленинграда (Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина , 28-29 аперля), Всероссийская межвузовская научная конференция «Герценовские чтения. Иностранные языки» (РГПУ имени А.И. Герцена, 15-16 мая) межмузейная конференция «Государственная благотворительность и вопросы образования в России XVIII - начале XX веков» (Историко-мемориальный музей «Смольный» (15 октября); историко-краеведческая конференция «Вдоль Невы - от дома к дому» (Музей «Невская застава», 27 ноября); научно-практическая конференция «К 100-летию начала Первой мировой войны. Очерки. Воспоминания. Дневники» (Общегородской центр по теории и практике музейного дела, 10-11 декабря); межрегиональный научно-практический семинар «Актуальные проблемы обеспечения сохранности музейного фонда Российской Федерации» (Министерство культуры РФ : «Экокультура», 15-19 декабря).

Научно-фондовая работа:

Ведущим направлением работы музея истории университета является неуклонное пополнение и хранение фондовых запасов. Как и в предыдущие годы, в 2014 году музей с благодарностью принял в дар от бывших выпускников, преподавателей, их родных и близких, гостей документы, фотоматериалы, предметы, имеющие культурно - историческую ценность.

Всего поступило 375 единиц хранения основного фонда. Так, например, от выпускницы 1954 года А.В. Пушкиной поступил выпускной альбом физико-математического факультета. К.Е. Кисляковым была передана его переписка с родителями во время нахождения в эвакуации с детским домом в Ярославской области под руководством Г.И. Щукиной (1941-1945 годы). Научным сотрудником института психологии города Таллинна К.С. Масловым подарено несколько книг (1908-1932 годы издания), авторами которых являются профессора нашего университета, а так же свое научное исследование - книгу, посвященную творчеству профессора А.А. Крогиуса: «В свете незримого: жизнь и судьба А.А. Крогиуса - Таллинн, 2014 год. 560 страниц».

Представляет интерес и школьная тетрадь по физике 1951-1952 учебного года, которую сохранил в память об учителе, преподавателе ЛГПИ имени А.И. Герцена, С.С. Машкове, В.В. Хиценко. Коллекцию музея пополнили и уникальные материалы, которые были подарены И.И. Лазаруком, а ранее принадлежали его бабушке Н.И. Волжинской: рукописный альбом стихов 1916 года и фотографии выпускницы Училища нянь 1918 года.

Музей выражает искреннюю признательность всем дарителям 2014 года, чьи материалы теперь стали достоянием истории университета: С.М. Адамскому, Н.В. Благово, Г.А. Бордовскому, А.А. Васильевой, С.Н. Васильеву, Н.О. Верещагиной, Н.В. Добряцовой, Н.В.Дроновой, Д.А. Заварицкому, Л.Э. Заварзиной, К.П. Захарову, А.Ю. Горшковой, Л.И. Емельяненко, Н.Л. Ивановой, В.В. Котову, О.Ю. Лукьяновой, П.А. Михину, Н.В. Осипову, И.А. Свиридовой, Г.Г.Сергеичевой, Е.Ф. Смирновой, В.П. Соломину, Н.Н. Сотникову, Н.А. Степановой, М.П.Сусловой, Б.Г. Тарасову, С.А. Толмачевой, И.В. Турковой, Т.А. Устиновой, М.П. Филиппову, Т.Г. Ходат, Е.А. Хозяиновой, Б.Г. Цыбаеву, М. Шевцовой и многим другим.

Сотрудники музея ежемесячно повышали свою квалификацию в Общегородском центре по теории и практике музейного дела.

Научно-просветительская работа:

В течение всего года велась поисковая работа по индивидуальным запросам о судьбе родственников или ученых вуза; велась переписка с выпускниками университета разных лет. По традиции им всем музей отправляет к праздникам более 100 поздравлений и бандеролей с университетской газетой.

Традиционно два раза в год (5 октября и 26 ноября) музей организует и принимает участие в вахте памяти, посвященной учителю В.Н. Сороке - Росинскому, а в его лице - всем петербургским учителям. 26 ноября совместно с кафедрой педагогики психолого-педагогического факультета, английской филологии Института иностранных языков были проведены Герценовские педагогические чтения «Имя в истории Петербургской школы и Герценовского университета».

В чтениях приняли участие более 40 гостей и студентов факультетов психолого-педагогического, безопасности жизнедеятельности, физической культуры, иностранных языков. Участников чтений приветствовали бывшие ученицы В.Н. Сороки-Росинского, Р.И. Шендерева, Т.А. Троянкер, М.А. Тимофеева, доценты кафедры педагогики С.А. Лагун, И.А. Свиридова, С.В. Христофоров, Н.В. Добряцова, студентка О.В. Кривошлык.

5 ноября в музее под руководством доцента кафедры педагогики О.А. Беляновой состоялась встреча преподавателей кафедры педагогики и учителей города, посвященная дню рождения академика И.П. Иванова. На встрече обсуждался опыт работы школ по разработанной ученым методике.

На базе музея проведено 92 учебных занятий и экскурсий для студентов факультетов управления, филологического, изобразительного искусства, социальных наук, географии, философии человека, биологии, математики, безопасности жизнедеятельности, психолого-педагогического, иностранных языков, социальных наук, юридического, коррекционной педагогики, химии, русского языка как иностранного, технологии и предпринимательства, Института детства.

Музей обеспечивал проведение экскурсий для гостей из дальнего и ближнего зарубежья: Вьетнама, Голландии, Китая, Казахстана , Молдавии, Польши, США, Финляндии, Ю. Кореи, а так же принимал гостей из других городов России: Благовещенска, Евпатории, Москвы , Пскова, Перьми, Самары, Ханты-Мансийского автономного округа, Республики Коми, Хабаровска, Якутска. С историей университета и с его экспозициями были ознакомлены студенты Санкт-Петербургского университета, курсанты университетов МВД РФ, Военного института военно-медицинской Академии имени С.М. Кирова, слушатели Академии постдипломного образования, Смольного института РАО, граждане пожилого возраста Центрального, Адмиралтейского, Петроградского районов, а так же школьники 9-11 классов разных школ города.

Посетителями музея были выпускники РГПУ (ЛГПИ) имени А.И. Герцена, коллеги из вузовских музеев, исследователи. Общее количество посетивших музей в 2014 году составило более 6200 человек. Проведены 92 тематические экскурсии и учебные занятия, организовано 36 встреч и различных мероприятий.

Иллюстрации:

Музей истории Российского государственного педагогического университета имени А.И. Герцена.