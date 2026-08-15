МУЗЕЙ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан расположился в древнейшем центре Казанского Кремля, объединившем мемориальную территорию ханского двора с сохранившимися до сегодняшнего дня властными функциями, некрополь казанских правителей и символ Казани - башню Сююмбике.

Музей раскрывает историю этногенеза и формирования государственности татарского народа и его предков. Хронология экспозиции превышает две тысячи лет. Предки татарского народа приняли участие в создании таких могущественных империй древности и средневековья, как Гуннска я держава, Великий Тюркский каганат, Болгария в Приазовье, Волжская Болгария, Улус Джучи (Золотая Орда), Казанское ханство, а со второй половины XVI века история татар получила свое продолжение в Российском государстве.

Экспозиция музея включает в себя ряд предметов, представляющих собой особенную историческую ценность как свидетельства высокого развития государственности и культуры тюрков. Среди них найденная на территории Казанского Кремля уникальная чешская монета X века, которая вместе с комплексом находок X-XI веков является обоснованием тысячелетнего возраста Казани; шедевр ювелирного искусства XIII века - золотая височная подвеска в форме уточки, воплощающая древний тюркский сюжет о возникновении мира. Интересны и многие другие представленные в экспозиции подлинные предметы - свидетельства высокой материальной культуры эпохи Волжской Болгарии, Золотой Орды и Казанского ханства .

История татарского народа со второй половины XVI века до сегодняшнего дня представлена геральдическими символами, документальными и фотографическими материалами, государственными наградами Республики Татарстан, документами международного значения. Экспозиция музея помогает создать представление о государственном устройстве, религиозных взглядах, уровне развития материальной культуры в различные исторические периоды на различных этапах тюркской государственности.

Одной из задач музея является популяризация знаний по истории татарского народа. С этой целью сотрудниками музея организуются выставки, экскурсии и музейные занятия. В музее работает Клуб любителей интеллектуальных игр «Диванхане», проходят собрания клуба настольных игр «Тессеракт», клуба игры Го. Музеем предлагаются культурно-образовательные программы, занятия в форме игр и мастер-классов.

Иллюстрации:

Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан.