МУЗЕЙ РЕЧНОГО УЧИЛИЩА

Музей истории речного училища. Омское Командное речное училище первое в Сибири учебное заведение водного транспорта созданное для подготовки командного состава судов.

Образовано оно 15 декабря 1920 года по инициативе Сибирского ЦК союзов водников. Начиная с 1920 года училищем пройден достойный путь профессионального становления и общественного признания, оно зарекомендовало себя как престижное авторитетное учебное заведение не только в Сибири, но и по всей России , отличающееся устойчивой тенденцией поступления выпускников в высшие учебные заведения родственного профиля востребованностью выпускников.

17 января 2007 года Омское командное речное училище имени капитана В.И. Евдокимова и Омский филиал ФГБОУ ВО "НГАВТ" объединились в единое учебное заведение: Омский институт водного транспорта (филиал) ФГБОУ ВО "Новосибирская государственная академия водного транспорта".

Иллюстрации:

Музей истории речного училища.