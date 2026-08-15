МУЗЕЙ РАСТИТЕЛЬНЫХ ПОЛИМЕРОВ

Музей истории Санкт-Петербургского государственного технологического университета растительных полимеров был учрежден приказом ректора А.Ф. Каменева в 1988 году.

В 2008 году была произведена реконструкция музея, расширены музейные площади и открыты новые выставочные залы - образовался музейно-выставочный комплекс (МВК). С 2008 года музей вуза стал носить название « Музей истории и бумаги» в связи с реализацией проекта «Музей и профессия бумажника».

Экспозиция состоит из взаимосвязанных тематических направлений:

- история бумажного производства времен Петра I , деятельность династии купцов Печаткиных, одних из основателей Красногородской бумажной фабрики; - бумага настоящего дня: макеты бумагоделательных машин, образцы различной бумаги, упаковка; - научная и учебная жизнь факультетов вуза - прошлое и современность.

В музее имеется небольшая библиотека, содержащая издания прошлых лет, статьи, сборники, рукописи ученых, информационно соединяющие прошлое и настоящее. В музее выставлена тематическая серия крупных керамических панно с ручной росписью на тему «История бумажного производства в России».

Музей является членом Ассоциации вузовских музеев Санкт-Петербурга.

Иллюстрация:

Музей истории Санкт-Петербургского государственного технологического университета растительных полимеров.