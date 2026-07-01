МУЗЕЙ ПСКОВСКИХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ

Псковский железнодорожный музей был создан силами широкого круга энтузиастов-железнодорожников. Изначально музей располагался в здании вокзала.

В 1983 году музею предоставили новое помещение, теперь он находится на первом этаже 5-этажного жилого дома в историческом центре микрорайона железнодорожников - недалеко от псковского вокзала. Псковский железнодорожный музей является историко-краеведческим. В нем отражена в конкретных исторических образах с помощью музейных предметов история строительства и развития железных дорог Псковского края, жизнь, работа железнодорожников.

Иллюстрации:

Музей псковских железнодорожников.