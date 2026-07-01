МУЗЕЙ ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА

Государственный музей Природы и Человека впервые принял своих посетителей более 80 лет назад.

В фондах Государственного музея Природы и Человека на хранении находится более ста сорока тысяч памятников истории и культуры Югры, многие из которых по праву причислены к уникальным. В музее действует постоянная экспозиция «Связь времен», которая объединяет три времени - пространства: природное - «Ритм биосферы», «Историческое время» - хронологическое время и «Мифологическое время», в ходе которого природа и человек пересотворяют реальность.

В составе музейного собрания палеонтологическая, археологическая , этнографическая коллекции, документальные и письменные источники, фотофонд, фонд редкой книги и так далее. Музей располагает уникальными экспонатами: объекты палеофауны, в числе которых - костяк трогонтериевого слона (одна из предковых форм мамонтовой линии), подобных ему в мире - единицы.

Украшением коллекции по христианству является риза священнослужителя, подаренная князем Меншиковым Берёзовской церкви, а также рукописи старейшего на севере Сибири Кодского монастыря.

Иллюстрации:

Музей Природы и Человека.