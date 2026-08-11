МУЗЕЙ ПРИОКСКОГО РАЙОНА

Музей истории Приокского района.

В 1985 году Приокский район праздновал 50-летний юбилей. В честь этого события администрация района приняла решение об открытии местного музея истории. Уже через два года, при активной поддержке приокских предприятий, музей открыл двери первым посетителям.

Образованный в 1935 году, район получил название Мызинский. Музей бережно хранит карты тех времен, на которых обозначены хутора и поселки, входившие в границы района.

В 1965 году, после ряда укрупнений (присоединили деревни Ольгино, Мордвинцево и другие), район получил свое современное название. Отдельный зал музея посвящен самоотверженности приокчан в 1941-1945 годах и их трудовом вкладе в великую победу над фашизмом .

Так же, в музее вы получите исчерпывающую информацию обо всех предприятиях и учреждениях, находящихся на территории Приокского района.

Иллюстрации:

Музей истории Приокского района.