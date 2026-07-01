МУЗЕЙ ПРЕДПРИЯТИЯ «ЯМБУРГГАЗДОБЫЧА»

Музей истории предприятия ООО «Ямбурггаздобыча».был создан в 1994 году к 10-летию «Ямбурггаздобычи». Его экспозиция свидетельствует об истории предприятия, пионерах освоения Ямбургского месторождения.

Идея сохранить яркую и насыщенную событиями историю предприятия, память о пионерах освоения Ямбургского месторождения воплотилась в жизнь накануне празднования 10-летнего юбилея «Ямбурггаздобычи».

В комплектовании коллекции музея приняли активное участие сотрудники редакции печати, радио и телевидения, собиравшие первые материалы в Салехарде, Тюмени, Москве , подразделениях компании, в личных архивах работников предприятия.

Основу экспозиции музея составили фотографии, исторические документы, макеты, личные вещи строителей и газовиков, книги и другие экспонаты. Они рассказывают об истории крупнейшей газодобывающей компании России - ООО «Ямбурггаздобыча».

Отдельные разделы посвящены истории Ямало-Ненецкого автономного округа , жизни поселка газодобытчиков, комсомольским отрядам, приехавшим на обустройство месторождения, экологической политике предприятия, направленной на восстановление тундровых почв и сохранение уникальной природы Заполярья, внедрению в производство новых технологий, сотрудничеству с российскими и зарубежными партнерами.

Среди посетителей музея - специалисты газовой отрасли, строители, геологи, работники подразделений предприятия. Посещение музея обязательно включается в программу пребывания гостей, знакомящихся с условиями добычи газа в Заполярье.

Иллюстрации:

Музей истории предприятия ООО «Ямбурггаздобыча».