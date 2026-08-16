МУЗЕЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ВЕРЫ

Музей истории православной веры.

28 августа 2000 года в здании бывшей церкви Успения Пресвятой Богородицы состоялось открытие музея истории веры, который создавался в рамках Государственной программы по подготовке встречи третьего тысячелетия и празднования двухтысячелетия христианства .

Стационарная экспозиция «Храмы земли Чердынской» раскрывает роль православия в традиционной культуре края. Здесь представлены материалы по истории становления первого на Урале Чердынского Иоанно-Богословского мужского монастыря.

Создано целостное повествование о художественном убранстве храмов, подвижниках православия, традициях почитания святых и святынь Чердынского края.

Авторский коллектив смог частично воссоздать иконостас на втором этаже, престол которого посвящен празднику Успения Пресвятой Богородицы . Впервые выявлены подписные и датированные иконы, как местных мастеров, так и иконописцев святой горы Афон.

Является филиалом Чердынского краеведческого музея имени А.С. Пушкина

Иллюстрации:

Музей истории православной веры.