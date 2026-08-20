МУЗЕЙ ПОСЕЛКА ПРОВИДЕНИЯ

Музей Берингийского наследия поселка Провидения основан в мае 1985 года как народный краеведческий музей - картинная галерея.

С 1989 года - Провиденский краеведческий музей, с 2000 года - Музей Берингийского наследия. Музей краеведческой направленности.

С 1995 года музей расположен в историческом здании - бывшем 2-х этажном жилом доме постройки 1954 года (одно из старейших зданий посёлка Провидения).

Общая экспозиционная площадь 200 квадратных метров. Музейное Собрание насчитывает более 17000 музейных предметов. «Золотой фонд» музея - археологическая и этнографическая коллекции. Ядром художественного фонда музея является коллекция из 150 живописных и графических работ, подаренных Союзом художников РСФСР жителям Провиденского района в 1985 году.

Ежегодно музей посещают 2-3 тысячи человек. Из них до 1 тысячи иностранных туристов. Музей активно сотрудничает с природоохранными, научными и общественными организациями, ведущими изучение Берингии: НИИ природного и культурного наследия имени Д.С. Лихачёва (Москва), Общество эскимосов «Юпик», Университет Аляски (Фербэнкс) и др.

Иллюстрации:

Музей Берингийского наследия поселка Провидения.