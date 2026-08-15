МУЗЕЙ ПОСЕЛКА КАЛЬЯ

Исторический музей поселка Калья. 9 января 1972 года был открыт музей имени Н.И. Кузнецова при школе № 14.

Этому предшествовала огромная работа по сбору материала учащимися школы под руководством Кондратьевой Марии Петровны и Шишигиной Марии Константиновны. Переписка с соратниками, родственниками легендарного разведчика, поездки по «кузнецовским» местам, опрос местных жителей об истории края, сбор экспонатов. Затем было предоставлено помещение детского дворового клуба «Турист», где музей размещался до 1995 года.

Одновременно 5 ноября 1988 года на шахте №13 СУБРа открыт музей боевой и трудовой славы, который прекратил своё существование в 1995 году в связи с тем, что помещение музея было затребовано шахтой.

Оба музея работали на общественных началах и лишь в 1991 году создателю музея Шишигиной Марии Константиновне дали оплачиваемую должность младшего научного сотрудника. Мария Константиновна ушла из жизни в 2010 году. Сейчас на здании, в котором расположен отдел музея, установлена мемориальная доска, посвященная памяти Марии Константиновны.

В 1995 году два музея были объединены в один, ему было предоставлено помещение в бывшем здании д/с №11, где он и располагается по настоящее время. Был проведён ремонт, оформлена экспозиция и 29 августа 1997 года Музей истории посёлка Калья был открыт в торжественной обстановке и начал свою активную работу с населением.

Общая площадь музея - 109 кв.м. Площадь под экспозиционно-выставочную деятельность - 86,4 кв.м. (исторический и выставочный залы), хранение фондов - 22,6 кв.м.

Благодаря помощи шахты №13 и её начальника Неустроева Виктора Петровича, благотворительности градообразующего предприятия СУБР в два этапа - в 2007 и 2008 годах был проведён косметический ремонт и перепланировка выставочного зала музея. В итоге появились новые экспозиции.

«Быт горняка 50-60-х годов XX века» представляет мебель и предмета быта, которыми пользовались люди, жившие и живущие, по сей день в посёлке Калья. Во время экскурсии посетителей знакомят с историей возникновения того или иного предмета.

Экспозиция « Великой Отечественной войне посвящается…» рассказывает о легендарном разведчике Николае Ивановиче Кузнецове, об истории партизанского движения в годы ВОВ. Здесь можно увидеть фронтовые фотографии наших земляков - защитников страны от немецких захватчиков.

Один из разделов экспозиции посвящён узникам концлагерей, в том числе и жителям нашего посёлка, перенёсшим все ужасы фашизма. Благодаря обширнейшей переписке с бывшими узниками концлагерей собраны материалы, отражённые в разделе « Жертвам фашизма».

В историческом зале отдела рассказано об истории края, села Петропавловского, посёлка Калья. Можно узнать о героическом трудовом подвиге нашего населения в годы Великой Отечественной войны. На планшетах представлена история становления Кальинского рудника и шахт градообразующего предприятия Североуральского бокситового рудника. Рассказано о судьбах людей, благодаря которым были построены наши посёлки, город и СУБР.

Представлены трудовые династии посёлка Калья, известные люди, знаменитые земляки, участники и погибшие в локальных войнах в Афганистане и Чечне. Герою России Дмитрию Шектаеву посвящен раздел экспозиции исторического зала.

Иллюстрации:

Исторический музей поселка Калья.