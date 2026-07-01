МУЗЕЙ ПЕТЕРБУРГСКОГО МЕТРОПОЛИТЕНА

Музей Петербургского метрополитена. С октября 2014 года по субботам для жителей и гостей Санкт-Петербурга предоставляется уникальная возможность познакомиться с миром метрополитена изнутри.

Экскурсия в электродепо «Автово». Это первое депо Ленинградского-Петербургского метрополитена 1955 года постройки. Депо - это часть действующего транспортного предприятия. Вы увидите, как готовят к выходу на линию поезда, где происходит ремонт подвижного состава.

В ходе экскурсии вы станете единственными пассажирами трофейного вагона берлинского метро - вагон типа В, который был отреставрирован сотрудниками депо. Узнаете, что веер это не только дамский аксессуар, что и у вагонов есть лапы и что удочки бывают не только у рыбаков. Также вы сможете побывать в кабине настоящего метропоезда.

Иллюстрации:

Музей Петербургского метрополитена.