МУЗЕЙ ПЕРВОГО СОВЕТА

Музей Первого Совета располагается в историческом месте, в здании Мещанской управы. Это здание было построено еще в 1904 году по проекту инженера П.Д. Афанасьева для органа местного самоуправления - мещанской управы.

В мае 1905 года здесь проходили заседания первого в России общегородского Совета рабочих депутатов, созданного в ходе всеобщей политической стачки иваново-вознесенских рабочих. С 1919 года в здании Мещанской управы размещались различные учреждения, затем коммунальные квартиры. В 1967 году здание было передано Областному управлению культуры, и 4 ноября 1967 года здесь был открыт музей, посвященный первому Совету рабочих депутатов.

В 1981 году была проведена реэкспозиция музея и восстановлена мемориальная обстановка мещанской управы начала XX века, которая просуществовала до 1990 года. Затем в музее несколько лет функционировала постоянная экспозиция «Человек. Душа. Духовность». В конце 1990-х годов музей вновь был закрыт на реэкспозицию. В 2005 году исполнилось 100 лет событиям первой русской революции и первому общегородскому совету рабочих депутатов в городе Иваново-Вознесенск.

В эти майские дни произошло третье рождение Музея первого Совета. При воссоздании музея использовались материалы из коллекции известного ивановского коллекционера и мецената Д.Г. Бурылина, многочисленные фотоматериалы из частных коллекций, а также документы из Государственного архива Ивановской области .

«Так и было!» - постоянная экспозиция музея. Мемориальный зал - восстановлен интерьер зала заседаний Мещанской управы, где проводились заседания этого органа, решались текущие вопросы, а также проводились детские праздники и елки. В мае 1905 года здесь прошли первые заседания первого общегородского Совета рабочих депутатов.

Иллюстрации:

Музей первого Совета.