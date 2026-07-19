МУЗЕЙ ПЕРМСКОГО РАЙОНА

Решение о создании музея истории Пермского района было принято в марте 1987 года. Основателями по праву можно считать Александра Сергеевича Шелковникова и Зинаиду Степановну Орехову.

Торжественно открытие музея состоялось в 1989 году в селе Верхние Муллы в доме бывшего священника. Скомплектовать фонды музея удалось благодаря жителям района, которые приносили предметы быта и документы из личных архивов и оставляли в дар музею. С заново построенными экспозициями в новом здании, музей открыл свои двери для посетителей 1 декабря 2009 года. Сегодня музей располагает четырьмя просторными залами в двухэтажном здании.

Тематическая структура экспозиции первого зала посвящена истории Пермского района до 1941 года. Экспозиции посвящены замечательным людям нашего района. Ивану Ивановичу Свиязеву - известному архитектору , уроженцу села Верхние Муллы. Николаю Николаевичу Серебренникову - основателю Пермской государственной художественной галереи. Отведено место и археологическим памятникам Пермского района.

Особое эмоциональное воздействие на посетителей оказывает в этом зале интерьер русско-татарской избы, где представлено большое количество предметов домашнего быта русских и татар, а также особенности национальных костюмов. Здесь же рассказывается и о развитии сельского хозяйства в 1920-1930-е годы.

Второй зал называется зал «Воинской доблести и славы». Экспозиции в этом зале посвящены теме: район в годы великой Отечественной войны. И здесь рассказывается об эвакогоспиталях в Пермском районе, сельском хозяйстве и промышленности в военное время, освещается тема участников боевых действий в Афганистане и на Кавказе.

Третий зал раскрывает историю развития Пермского района с 1946 до настоящего времени. Для посетителей открывается деятельность предприятий нашего района, а также развитие сельского хозяйства во второй половине XX века, где при помощи наглядных предметов, документов, фотографий рассказывается о тружениках, почётных гражданах, передовиках нашего района. Немаловажное значение уделяется теме образования, культуры.

Выставочный зал. Работа выставочного зала предназначена для показа выставок различной тематики.

Иллюстрации:

Музей истории Пермского района.