МУЗЕЙ ПЕЧАТИ

Государственный музей истории Санкт-Петербурга, Музей печати.

Музей Печати - уникальная жемчужина среди исторических музеев Санкт-Петербурга.

Именно печатное дело вплоть до сегодняшнего дня являлось основным средством общественно-политического влияния, а издательское дело на протяжении веков оставалось в «надежных» руках государства.

По иронии судьбы, именно с выставки о работе В.И. Ленина в 1912 году как редактора газеты «Правда» началась история современного музея Печати. Сегодня посетители музея могут воочию увидеть, как «оживали» революционные идеи на бумаге и где начиналась революция 1917 года ! Кроме революционной тематики, в музее широко представлена экспозиция по печатному делу Российской Империи и Советской России, а также печатного дела на протяжении XVIII - начала XXI веков. Для гостей музея предлагаются интерактивные и тематические экскурсии по истории печатного дела и истории дома на наб. реки Мойки 32: «Издательство и типография начала XX века» - тематическая экскурсия, посвященная истории печатного дела Петербурга начала ХХ века. Экскурсия знакомит посетителей с историей существовавшего на Мойке, 32 издательско-полиграфического комплекса: редакцией, типографией и книжным магазином. В воссозданных интерьерах редакции можно увидеть конторскую мебель, многочисленные канцелярские принадлежности начала ХХ века. В разные годы здесь находились издательства газет «Русь» А.А.Суворина, правительственной газеты «Сельский вестник»; четыре месяца, с 5 марта по 5 июля 1917 года, здесь печаталась газета «Правда» под руководством В.И. Ленина. В сохранившемся здании типографии представлены наборные кассы, столы-реалы, тележка для перевозки типографского набора, печатный станок, ручные печатные прессы; по фотографиям 1912 года воссоздан интерьер книжного магазина. «За порогом старой квартиры» - Обзорная экскурсия «За порогом старой квартиры» знакомит посетителей с историей доходного дома на набережной реки Мойки и одной из его квартир. Знакомство с музеем начинается с истории старейшего квартала Санкт-Петербурга. Посетители узнают о том, как проходила застройка участка набережной, на котором находится дом №32, в ХVШ, ХIХ и начале ХХ веков. В воссозданных интерьерах «барской» квартиры посетители увидят предметы мебели, быта, а также, коллекцию уникальных музыкальных инструментов конца ХIХ - начала ХХ веков.

Вторая часть экскурсии посвящена истории печатного дела. В мемориальных редакционных комнатах посетители узнают как работали редакции в дореволюционном Петербурге, а в сохранившемся здании бывшей типографии - увидят подлинное типографское оборудование того времени. «Доходный дом. Музыкальный салон» - тематическая экскурсия об истории доходных домов Петербурга. В ходе экскурсии посетители музея узнают об истории возникновения доходных домов, познакомятся с петербургской традицией проведения музыкальных вечеров. В дореволюционные годы дом на Мойке,32 был типичным петербургским доходным домом, квартиры в котором сдавались внаём. Лучшие квартиры, расположенные в бель-этаже, снимали состоятельные петербуржцы.

Экспозиция музея располагается в квартире №4, в которой сохранилась историческая планировка. Здесь воссозданы две комнаты квартиры: кабинет и гостиная. Представлена коллекция уникальных музыкальных инструментов середины ХIХ - начала ХХ веков: портативное пианино, фисгармония, граммофоны, струнные музыкальные инструменты , музыкальные шкатулки. Особый интерес представляет музыкальная шкатулка «Поющий соловей».

Иллюстрации:

Государственный музей истории Санкт-Петербурга, Музей печати.